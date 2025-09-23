Trasladan a bebé chimbotano con enfermedad al corazón al INSN San Borja

Un bebé de tres meses con una enfermedad al corazón fue trasladado del Hospital La Caleta de Chimbote al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja, en Lima, luego de que su abuela Sabina Reyes Alayo pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.

El menor ha sido diagnosticado con cardiopatía cianótica, es decir, posee varios defectos en el corazón que son congénitos que ponen en peligro su vida, por lo que su familia pedía que médicos especialistas atendieran al pequeño.

El pequeño se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Cardiovascular y es monitoreado por los especialistas que brindan una atención gratuita gracias al Seguro Integral de Salud (SIS). Además, la madre se aloja en el albergue del establecimiento de salud.

Sabina Reyes viajó a la capital para pedir al área de emergencias que acepte a su nieto recién nacido. Asimismo, se comunicó con el Rotafono de RPP para contar el caso y solicitar apoyo a las autoridades del Ministerio de Salud.

La señora Sabina agradeció que las autoridades hayan escuchado su clamor de ayuda que fue difundido en RPP.

“Quiero agradecer de todo corazón a RPP Noticias por comunicarse conmigo y darme la oportunidad de ser escuchada. Gracias por abrirme este espacio en un momento tan difícil para mi familia. Dios los bendiga”, expresó.

La abuela del bebé comentó que les esperan días difíciles, pero tienen fe y la esperanza de que el pequeño podrá salir adelante con los cuidados que necesita.

Los funcionarios del Seguro Integral de Salud (SIS), la Superintendencia Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja realizaron los trámites para que el pequeño sea trasladado con prontitud a Lima y reciba el adecuado tratamiento.