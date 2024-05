Trujillo: adolescente necesita medicamento para tratar envenenamiento por pesticida

Familia hace un llamado al Minsa





Pedro Ramos, tío de la paciente, se pronunció a través del programa Conexión de RPP Noticias e indicó que las autoridades de salud refirieron que el medicamento no se encuentra en Trujillo. Sin embargo, los familiares han averiguado la existencia de estas ampollas pero no han tenido éxito, bajos sus propios medios.



El familiar hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud, para que puedan gestionar el medicamento solicitado, y traerlo desde el exterior, debido a que las horas son cruciales para salvar la vida de Treicy.



"Le pido a todas las autoridades de salud que nos ayuden a importar ese medicamento, hemos averiguado en España tal vez, Estados Unidos, Colombia también (...) pero no están ( los medicamentos) a la venta en farmacias, como cosa de comprar", indicó el tío de la menor.