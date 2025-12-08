Trujillo: madre de familia pide ayuda para conseguir medicamento para su hijo con hemofilia

Karen Galarreta se comunicó con el Rotafono de RPP por ayuda para su hijo, un paciente con hemofilia, para que pueda recibir las ampollas EMICIZUMAB en el Hospital De Alta Complejidad Virgen de La Puerta de EsSalud.



Desde la quincena de agosto, se hizo el pedido del medicamento debido a que el menor lleva ocho años con un tratamiento de aplicación intravenosa de factor VIII (fármaco para la coagulación sanguínea), pero las venas del menor están colapsadas, según contó la mamá de acuerdo a información brindada por médicos.



“Estamos a la espera del nuevo medicamento para cambiarle el medicamento a mi hijo (...) ese medicamento se aplica de manera subcutánea y através de ese medicamento los pacientes hemofílicos cambiarían su estilo de vida”, afirmó Karen Galarreta.

