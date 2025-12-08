Trujillo: madre de familia pide ayuda para conseguir medicamento para su hijo con hemofilia

Karen pide ayuda a las autoridades para que le puedan aceptar la compra del medicamento para que la calidad de vida de su hijo pueda mejorar. | Fuente: Fuente: Andina / Composición
Karen Galarreta se comunicó con el Rotafono de RPP por ayuda para su hijo, un paciente con hemofilia, para que pueda recibir las ampollas EMICIZUMAB en el Hospital De Alta Complejidad Virgen de La Puerta de EsSalud.
Desde la quincena de agosto, se hizo el pedido del medicamento debido a que el menor lleva ocho años con un tratamiento de aplicación intravenosa de factor VIII (fármaco para la coagulación sanguínea), pero las venas del menor están colapsadas, según contó la mamá de acuerdo a información brindada por médicos.
“Estamos a la espera del nuevo medicamento para cambiarle el medicamento a mi hijo (...) ese medicamento se aplica de manera subcutánea y através de ese medicamento los pacientes hemofílicos cambiarían su estilo de vida”, afirmó Karen Galarreta.
La diferencia entre ambos medicamentos es que el Factor VIII se aplica de forma intravenosa y la nueva ampolla que pide la señora es de forma subcutánea.
Cabe resaltar que el menor pasó por una operación al cerebro este año debido a un golpe y la intervención fue exitosa. El 21 de julio fue sometido a una traqueotomía y fue dado de alta en agosto.
