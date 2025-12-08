menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Trujillo: madre de familia pide ayuda para conseguir medicamento para su hijo con hemofilia

Rotafono de RPP | Desde el mes de agosto Karen solicita el medicamento debido a que los especialistas indican que las venas del menor ya están colapsadas.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Karen pide ayuda a las autoridades para que le puedan aceptar la compra del medicamento para que la calidad de vida de su hijo pueda mejorar.

Karen pide ayuda a las autoridades para que le puedan aceptar la compra del medicamento para que la calidad de vida de su hijo pueda mejorar. | Fuente: Fuente: Andina / Composición

Karen Galarreta se comunicó con el Rotafono de RPP por ayuda para su hijo, un paciente con hemofilia, para que pueda recibir las ampollas EMICIZUMAB en el Hospital De Alta Complejidad Virgen de La Puerta de EsSalud. 

Desde la quincena de agosto, se hizo el pedido del medicamento debido a que el menor lleva ocho años con un tratamiento de aplicación intravenosa de factor VIII (fármaco para la coagulación sanguínea), pero las venas del menor están colapsadas, según contó la mamá de acuerdo a información brindada por médicos.  

“Estamos a la espera del nuevo medicamento para cambiarle el medicamento a mi hijo (...) ese medicamento se aplica de manera subcutánea y através de ese medicamento los pacientes hemofílicos cambiarían su estilo de vida”, afirmó Karen Galarreta. 

Te recomendamos
Pacientes con trasplante de órganos continúan preocupados por no recibir medicación para continuar tratamiento

Pacientes con trasplante de órganos continúan preocupados por no recibir medicación para continuar tratamiento

 Los Olivos: joven reporta la desaparición de su mascota en redes sociales y termina siendo amenazado por extranjeros

Los Olivos: joven reporta la desaparición de su mascota en redes sociales y termina siendo amenazado por extranjeros

La diferencia entre ambos medicamentos es que el Factor VIII se aplica de forma intravenosa y la nueva ampolla que pide la señora es de forma subcutánea. 

Cabe resaltar que el menor pasó por una operación al cerebro este año debido a un golpe y la intervención fue exitosa. El 21 de julio fue sometido a una traqueotomía y fue dado de alta en agosto.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
hemofilia Factor VIII Trujillo Rotafono RPP
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Pacientes con trasplante de órganos continúan preocupados por no recibir medicación para continuar tratamiento

Pacientes con trasplante de órganos continúan preocupados por no recibir medicación para continuar tratamiento

 Hija pide ayuda para que su padre internado en UCI sea operado en el Hospital Rebagliati

Hija pide ayuda para que su padre internado en UCI sea operado en el Hospital Rebagliati

 Hospital Grau: pacientes con insuficiencia pancreática piden apoyo para conseguir medicamentos y reactivos para exámenes

Hospital Grau: pacientes con insuficiencia pancreática piden apoyo para conseguir medicamentos y reactivos para exámenes

 San Martín de Porres: vecinos piden ayuda para que se construya pista en la calle 27 de Octubre

San Martín de Porres: vecinos piden ayuda para que se construya pista en la calle 27 de Octubre
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot