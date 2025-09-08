Trujillo: paciente con cáncer denuncia que tomógrafo del IREN está malogrado desde hace un mes

El señor dijo que el día que iba a someterse a unas tomografías se malogró el aparato | Fuente: Rotafono
Julio Barrera Hoyle se comunicó con el Rotafono de RPP para denunciar que desde hace un mes se ha malogrado el tomógrafo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) de Trujillo, ubicado en el Km 558 de la avenida Panamericana Norte, en la región La Libertad.
El ciudadano es un paciente que tiene cáncer de próstata y se atienden en este establecimiento de salud trujillano desde mayo de este año. El señor es afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS) y fue diagnosticado con este mal; por lo que, tiene un tratamiento que seguir, el cual no puede porque el aparato mencionado no funciona.
El hombre tiene que someterse a tomografías al abdomen superior, al inferior y al tórax. Estos exámenes estaban programados para el pasado 19 de agosto, pero justamente esta fecha fue que se malogró el tomógrafo y desde ahí no pueden arreglarlo; por eso, hace esta denuncia pública.
El señor Barrera Hoyle comentó desde el IREN le dejaron un teléfono para que se comunique al WhatsApp y pregunte cuando estará operativo el tomógrafo. Ha pasado más de 20 días y la situación es la misma. “Aún nada, el equipo esta malogrado. Muchas gracias”, fue la respuesta que le dieron.
“Por favor, quisiera hacer un llamado a las autoridades y a los responsables de poner una solución a este problema porque mucha gente necesita”, manifestó el paciente con cáncer. Y es que el ciudadano dijo que hay varias personas que dependen mucho de estas pruebas para poder tener un tratamiento, seguir con él o identificar cuál es su diagnóstico.
Por dicha razón, Julio Barrera hace una solicitud de ayuda a las autoridades médicas correspondientes, para que observen y repongan lo más rápido posible el aparato que está inoperativo. De lo contrario, que orienten a los pacientes o les den una solución, ya que el tiempo es crucial para superar las enfermedades.
