Trujillo: paciente con cáncer denuncia que tomógrafo del IREN está malogrado desde hace un mes

Julio Barrera Hoyle se comunicó con el Rotafono de RPP para denunciar que desde hace un mes se ha malogrado el tomógrafo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) de Trujillo, ubicado en el Km 558 de la avenida Panamericana Norte, en la región La Libertad.

El ciudadano es un paciente que tiene cáncer de próstata y se atienden en este establecimiento de salud trujillano desde mayo de este año. El señor es afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS) y fue diagnosticado con este mal; por lo que, tiene un tratamiento que seguir, el cual no puede porque el aparato mencionado no funciona.

El hombre tiene que someterse a tomografías al abdomen superior, al inferior y al tórax. Estos exámenes estaban programados para el pasado 19 de agosto, pero justamente esta fecha fue que se malogró el tomógrafo y desde ahí no pueden arreglarlo; por eso, hace esta denuncia pública.