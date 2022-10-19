Piden insumos y medicamentos para que operen en Lima a adulta mayor con tumor en el cerebro

Hace unos días, Anita Salvador y su mamá viajaron de emergencia de la ciudad de Trujillo a Lima debido a que la adulta mayor ha empezado a ver borroso con el ojo derecho debido al tumor ubicado cerca de la frente, sufre de intensos dolores en la cabeza y presión alta.

Tras una consulta, el médico le dijo que la paciente debe ser operada con urgencia, pero debe contar con dinero para costear los gastos de las medicinas e insumos, ya que farmacia está desabastecida, según comentó Anita.

La hija dijo al Rotafono de RPP que su madre debe realizarse una resonancia magnética antes y después de la operación, pero el equipo se encuentra inoperativo desde el año pasado, por lo que debe hacerlo de manera privada.