Piden insumos y medicamentos para que operen en Lima a adulta mayor con tumor en el cerebro

La señora que tiene un tumor en el cerebro debe ser operada cuánto antes | Fuente: Rotafono
Hace unos días, Anita Salvador y su mamá viajaron de emergencia de la ciudad de Trujillo a Lima debido a que la adulta mayor ha empezado a ver borroso con el ojo derecho debido al tumor ubicado cerca de la frente, sufre de intensos dolores en la cabeza y presión alta.
Tras una consulta, el médico le dijo que la paciente debe ser operada con urgencia, pero debe contar con dinero para costear los gastos de las medicinas e insumos, ya que farmacia está desabastecida, según comentó Anita.
La hija dijo al Rotafono de RPP que su madre debe realizarse una resonancia magnética antes y después de la operación, pero el equipo se encuentra inoperativo desde el año pasado, por lo que debe hacerlo de manera privada.
Anita Salvador dijo que no cuenta con los recursos económicos porque la primera operación al cerebro de su madre, que se realizó en noviembre pasado, gastó más de cuatro mil soles en medicamentos y exámenes, por lo que ahora apela a la ayuda del Ministerio de Salud.
“Mi madre ya perdió la visión del ojo izquierdo y a hora está en riesgo de perder la visión del ojo derecho. Le pido solidaridad para mi madre, no quiero que pierda la vista. Necesitamos los insumos para que operan a mi madre, ya que el doctor me dice que no hay casi nada de insumos y que voy a tener que comprarlos”, expresó.
La señora Santos Paredes también necesita una cita en el servicio de Cardiología para que revisen los análisis al corazón que se realizó hace unos meses y con los resultados puedan programar la intervención quirúrgica.
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