Trujillo: vecinos reportan daños a sus electrodomésticos a causa de bajas tensiones de luz

Los vecinos de la urbanización Villa Aeropuerto, en el distrito de Huanchaco, Trujillo, se comunicaron a través del Rotafono de RPP para reportar diversos daños a sus electrodomésticos a causa de las bajas tensiones de luz.



El problema inició hace cuatro días cuando los vecinos de esta urbanización notaron una baja tensión en sus focos de luz, ellos pensaron que esto se normalizaría con el pasar de las horas; sin embargo, el problema continuó.

“El día de ayer ya llegó a quemar artefactos. mi microondas; de una vecina su televisor; a otra vecina, su terma (...) yo mandé un WhatsApp y (la empresa) dijo que iba a venir dentro de cuatro horas (...) pero los señores de HidroAndina me contestaron que sus trabajadores estaban muy ocupados y cuando se desocuparan, nos iba a ver “, indicó un vecino de la zona.



Los pobladores esperan que las autoridades puedan verificar el tema debido a que sus pérdidas económicas no solo se basan en los artefactos, sino que en la comida que al no estar refrigerada, corre riesgo de malograrse.