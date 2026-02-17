menu
Trujillo: vecinos reportan un hoyo con agua tras obras de alcantarillado desde hace una semana

Rotafono de RPP | Agustín Ferrel afirmó que esta situación significaría un peligro para los adultas mayores y niños que transitan en esta zona de Trujillo.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
El vecino teme que las filtraciones dañen su vivienda y la de otros residentes.

El vecino teme que las filtraciones dañen su vivienda y la de otros residentes.

Agustín Ferrel Guzman se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que hay un forado lleno de agua desde hace una semana. Esta situación se dio luego de unas obras de alcantarillado en el distrito de Trujillo, en la región de La Libertad.

Según el vecino, hace siete días se habría culminado este trabajo, el cual se dio en el cruce de la calle Managua y la avenida Jesús de Nazareth. Sin embargo, el forado seguiría abierto y lo que preocupa a los residentes es la filtración de agua en la zona.

“Los trabajadores de Sedalib han dejado un trabajo incompleto. Un hoya grande está lleno de agua el mismo que está provocando filtraciones en las bases de mi casa y la pista que recién ha sido construida. Los vecinos estamos preocupadisimos por que no sabemos cuando  va a ser terminado”, afirmó Agustín Ferrel.

El ciudadano espera que las autoridades de Sedalib puedan acudir al lugar para culminar con el cerrado de este enorme hueco, que significa un peligro para los adultas mayores y menos de edad que transiten por la zona.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

