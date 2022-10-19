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Tumbes: piden trasladar a bebé con enfermedad al cerebro un hospital de Lima

Rotafono de RPP | Desde Tumbes, la madre solicita al Ministerio de Salud una cama UCI para la pronta atención de su pequeño de tres meses que sufre meningoencefalitis, sepsis y convulsiones.
| | Laura Urbina Saldaña
El bebé se encuentra internado en el Hospital Regional de Tumbes a la espera de que la solicitud de referencia sea atendida.

El bebé se encuentra internado en el Hospital Regional de Tumbes a la espera de que la solicitud de referencia sea atendida. | Fuente: Rotafono

Mylukha Mejía se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir el traslado urgente de su bebé de tres meses de la ciudad de Tumbes a un hospital especializado de Lima para tratar una enfermedad conocida como meningoencefalitis que afecta su cerebro.

“Solicito públicamente la intervención inmediata del Ministerio de Salud para que se gestione su traslado, incluso vía aérea si es necesario. Por favor, ayúdenme a difundir este caso. Mi hijo necesita atención urgente y el sistema no está respondiendo”, solicitó.

La madre de familia pide ayuda al Ministerio de Salud para que su pequeño pueda ser atendido en un establecimiento de alta complejidad en Lima, ya que necesita ser internado en una cama pediátrica de la Unidad de Cuidados.

“Mi bebé de tres meses se encuentra en estado crítico en el Hospital Regional de Tumbes. Ha sido diagnosticado con meningoencefalitis, sepsis y convulsiones, y necesita una cama UCI pediátrica con urgencia”, explicó.

El recién nacido se encuentra internado en el Hospital Regional de Tumbes a la espera de que la referencia sea atendida por los Institutos Nacionales de Salud de Breña, San Borja y otros centros hospitalarios de Emergencias Pediátricas, Ate, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador.  

“Mi bebé ya tiene el Seguro Integral de Salud activo y han solicitado la referencia médica, pero hasta el momento ningún hospital de Lima acepta el traslado por falta de camas. Su vida está en riesgo y cada minuto cuenta”, comentó.

El bebé necesita la urgente atención, ya que la meningoencefalitis, una enfermedad que se caracteriza por la inflamación simultánea de las membranas meninges y el cerebro, afecta a su organismo con el paso de los días.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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