Servicios públicos

Ucayali: en vuelo humanitario trasladan a Purús a pobladores varados en Pucallpa

Rotafono de RPP | Tras pedido de ayuda de la Federación de Comunidades Nativas de Purús, la Fuerza Aérea del Perú realizará varios vuelos humanitarios para evacuar a los comuneros indígenas durante esta semana.
| | Laura Urbina Saldaña
Cuarenta pobladores varados hace más de 80 días en la ciudad de Pucallpa regresaron a la provincia Purús.
Cuarenta pobladores varados hace más de 80 días en la ciudad de Pucallpa regresaron a la provincia Purús. | Fuente: Rotafono

Cuarenta pobladores varados hace más de 80 días en la ciudad de Pucallpa regresaron a la provincia Purús, en la región Ucayali, en un vuelo humanitario gestionado a la Fuerza Aérea del Perú, tras el pedido de ayuda que hiciera en el Rotafono de RPP, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Purús, Roy Jijida. 

El dirigente dijo que esta semana se realizarán otros tres vuelos cívicos tras llegar a un acuerdo entre los líderes indígenas y los funcionarios del Gobierno Central. 

A través del Rotafono de RPP, Roy Jijida, informó que más de 200 personas, que habían viajado a la ciudad de Pucallpa, por motivos de salud, trabajo y educación, no podían retornar a su localidad debido a la falta de transporte aéreo y su precaria situación económica.

Para llegar a Purús también existe la opción de vuelos comerciales, subsidiados por el Estado, sin embargo, en cada vuelo no ingresan más de 12 personas, y cada pasaje se vende a 1200 soles. 

Purús es una provincia se encuentra en la frontera con Brasil y cuenta con 43 comunidades nativas, donde solo se puede acceder por vía aérea. 

En Ampliación de Noticias de RPP, Roy Jijida hizo un llamado a la presidenta Dina Boluarte para que brinde presupuesto a la Fuerza Aérea para que me lleve a Purús a sus hermanos indígenas. "Purús también es el Perú. Escuche a mis hermanos que están sufriendo, no hay dónde comer ni dormir”, exclamó en su momento.

Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

Vuelo humanitario Pobladores de Purús varados Rotafono Purús Ucayali Fuerza Aérea del Perú Federación de Comunidades Nativas de Purús
