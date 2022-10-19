menu
Ucayali: madre pide ayuda para trasladar a su hija de un año con mal cardíaco a Lima

Rotafono de RPP | La menor debe pasar una consulta el 14 de enero en el servicio de Cardiología del Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, en Lima, pero no cuenta con los recursos para viajar a la capital.
Laura Urbina Saldaña
La madre de familia explicó que su niña ha sido diagnosticada con un agujero y líquido en el corazón.

La madre de familia explicó que su niña ha sido diagnosticada con un agujero y líquido en el corazón.

Carmen Mori se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que las autoridades ayuden a trasladar a su hija de 1 año y 8 meses, con síndrome de Down y una enfermedad al corazón, del distrito de Yarinacocha, región Ucayali, al Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, en Lima, donde debe pasar por una evaluación médica.

La madre de familia explicó que su niña ha sido diagnosticada con un agujero y líquido en el corazón, por lo que necesita que le practiquen exámenes y una posible operación.  

El Hospital Amazónico de Ucayali del Ministerio de Salud refirió a la menor al Instituto Nacional de Salud del Niño Breña para que le realicen un drenaje y un estudio para poder diagnosticar la causa de la acumulación de líquido alrededor del corazón, dijo Carmen Mori.

La menor debe pasar una consulta el 14 de enero las 9 a. m. en el servicio de Cardiología, pero no cuenta con suficiente dinero para viajar a la capital.

“Tengo una bebita que tiene síndrome de Down. Ella tiene agujero en el corazón y tiene líquido en el corazón. El año pasado mi bebé estaba hospitalizada en el hospital amazónico de Yarinacocha. Ahí lo estaban tratando para que lo puedan sacar el líquido de lo que tiene el corazoncito, pero acá no le pueden extraer el líquido que ha aumentado”, solicitó. 

Pide ayuda para viajar 

Debido a que el Seguro Integral de Salud (SIS) no cubre los gastos de transporte al no considerarlo una emergencia extrema, Carmen Mori solicitó el apoyo de las empresas y personas solidarias para costear su estadía en Lima.

“Pido ayuda para que las empresas privadas o personas de buen corazón puedan apoyar para poder cubrir gastos del pasaje y estadía en la ciudad de Lima, ya que no tengo familiares en Lima. Por favor, apoyen a mi hijita para que pueda viajar a su cita de Cardiología”, requirió.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Niña con mal cardíaco Piden traslado de niña Rotafono Ucayali Instituto Nacional de Salud del Niño Minsa
