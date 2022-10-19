Ucayali: madre pide ayuda para trasladar a su hija de un año con mal cardíaco a Lima

Carmen Mori se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que las autoridades ayuden a trasladar a su hija de 1 año y 8 meses, con síndrome de Down y una enfermedad al corazón, del distrito de Yarinacocha, región Ucayali, al Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, en Lima, donde debe pasar por una evaluación médica.

La madre de familia explicó que su niña ha sido diagnosticada con un agujero y líquido en el corazón, por lo que necesita que le practiquen exámenes y una posible operación.

El Hospital Amazónico de Ucayali del Ministerio de Salud refirió a la menor al Instituto Nacional de Salud del Niño Breña para que le realicen un drenaje y un estudio para poder diagnosticar la causa de la acumulación de líquido alrededor del corazón, dijo Carmen Mori.

La menor debe pasar una consulta el 14 de enero las 9 a. m. en el servicio de Cardiología, pero no cuenta con suficiente dinero para viajar a la capital.

“Tengo una bebita que tiene síndrome de Down. Ella tiene agujero en el corazón y tiene líquido en el corazón. El año pasado mi bebé estaba hospitalizada en el hospital amazónico de Yarinacocha. Ahí lo estaban tratando para que lo puedan sacar el líquido de lo que tiene el corazoncito, pero acá no le pueden extraer el líquido que ha aumentado”, solicitó.