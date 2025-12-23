Ucayali: piden ayuda para trasladar a bebé prematuro con cardiopatía a Lima

Desde la región Ucayali, Zayra Hurtado Yaranga se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que el Ministerio de Salud le ayude a gestionar el urgente traslado de su bebé de tres meses, diagnosticado con cardiopatía congénita, al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, en Lima, a fin de recibir un tratamiento especializado.

El bebé y su familia reside en el distrito huánuqueño de Puerto Inca, pero es atendido en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, en la ciudad de Pucallpa, región Ucayali. Personal de salud ha solicitado una referencia al INSN San Borja hace tres días, pero aún no tiene una respuesta, por lo que pide que se tome en cuenta su requerimiento lo más pronto posible.

Zayra Hurtado dijo que su pequeño Eithan, quien nació a las 34 semanas, tiene episodios de asfixia y coloración morada en las extremidades, indicando que los medicamentos actuales no logran estabilizar al menor.

Ante la falta de un cardiólogo pediatra en Ucayali, la señora Zayra solicitó urgentemente una referencia al hospital de mayor complejidad en la capital.

Además, Zayra Hurtado hace un llamado al Ministerio de Salud para gestionar un traslado aéreo, debido a que no tiene los recursos económicos para costear el viaje por su cuenta.

“Quisiera solicitar ayuda al Ministerio de Salud para que me pueden apoyar con el traslado aéreo, ya que no cuento con economía, ya que el vuelo es caro, si me pueden apoyar para hacerle traslado al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja”, expresó la madre de familia.