Ucayali: piden ayuda para trasladar en helicóptero a mujer grave tras dar a luz a su bebé

Bernicia Viciano Víctor, de 21 años, es una joven madre que necesita ser trasladada con urgencia a un hospital del distrito de Atalaya, luego de que sufriera una grave hemorragia tras dar a luz a su bebé en la comunidad nativa de Matimpironi, en la región Ucayali.

A través del Rotafono de RPP, Marin Cuvus dijo que su esposa se encuentra delicada en la comunidad nativa de Matimpironi, un lugar donde el acceso terrestre es imposible debido a la geografía accidentada y la falta de carreteras.

El señor Cuvus hizo un llamado al Gobierno para que atienda su pedido de ayuda y se gestione el pronto traslado de su esposa a un hospital en Atalaya, quien no cuenta con atención médica. Ella permanece acostada en una banca de madera a la espera de su evacuación.

Precisó que el centro de salud más cercano está a 10 horas de distancia a pie, por lo que solicita el urgente un traslado en helicóptero hacia el distrito de Atalaya.

Bernicia Viciano dio a luz a las 4:30 de la mañana de este viernes y desde esa hora está desangrándose, según dijo su esposo Marin Cuvus. “Ella sigue vomitando, está prácticamente tratando de sobrevivir, ya se va a desmayar”, explicó.

El bebé se encuentra bien de salud, pero la madre está perdiendo mucha sangre, informó Marin Cuvus. Además, denunció que esta mañana se realizaron las coordinaciones con el Microrred de Salud de Ocopa para que trasladen vía aérea a la paciente al mediodía, pero no se ha concretado la ayuda.