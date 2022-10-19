Vecina del Callao denuncia que la ONPE le asignó ser miembro de mesa suplente en la región de San Martín

Gran sorpresa fue la que se llevó Nataly Pinchi Pinchi, una vecina del Callao, cuando ingresó a la web de la ONPE para ver si era miembro de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y se enteró que sería quinta suplente en el distrito de Tres Unidos, en la región de San Martín, lugar distinto al distrito al que reside.



Nataly contó a través de Rotafono que ella nació y vivió en el distrito de Tres Unidos, provincia Picota, región de San Martín. Sin embargo, desde hace cuatro años la joven de 20 años reside en el distrito de La Punta en el Callao, incluso, la dirección del DNI figura en el distrito chalaco.



Según la ciudadana, la ONPE ha cambiado su local de votación. “Hace dos días que por curiosidad entré a ver mi lugar de votación porque pensé que sería lo mismo que figura en mi DNI; sin embargo, me doy con la sorpresa de que tengo que votar en la provincia de San Martín, cuando tendría que ser en La Punta, Callao”, afirmó Nataly.