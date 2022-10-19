Vecina del Callao denuncia que la ONPE le asignó ser miembro de mesa suplente en la región de San Martín

Ambos ciudadanos se dieron con la sorpresa de que en la web de la ONPE figura una dirección diferente a sus distritos de residencia.
Gran sorpresa fue la que se llevó Nataly Pinchi Pinchi, una vecina del Callao, cuando ingresó a la web de la ONPE para ver si era miembro de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y se enteró que sería quinta suplente en el distrito de Tres Unidos, en la región de San Martín, lugar distinto al distrito al que reside.
Nataly contó a través de Rotafono que ella nació y vivió en el distrito de Tres Unidos, provincia Picota, región de San Martín. Sin embargo, desde hace cuatro años la joven de 20 años reside en el distrito de La Punta en el Callao, incluso, la dirección del DNI figura en el distrito chalaco.
Según la ciudadana, la ONPE ha cambiado su local de votación. “Hace dos días que por curiosidad entré a ver mi lugar de votación porque pensé que sería lo mismo que figura en mi DNI; sin embargo, me doy con la sorpresa de que tengo que votar en la provincia de San Martín, cuando tendría que ser en La Punta, Callao”, afirmó Nataly.
Nataly espera que la ONPE pueda corregir esta información cuanto antes.
La joven asegura que ha votado en las Elecciones Generales 2026 en la Institución Educativa Parroquial Clara Cogorno de Cogorno, ubicado en la cuadra uno del jirón Agustín Tóvar, en el distrito de la Punta. No obstante, no explica por qué figura una dirección distinta a la que aparece en su DNI.
Josué Omar Chávez Obregón, es otro vecino del distrito de La Punta, en la provincia Constitucional del Callao, que se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que la dirección de su domicilio ha cambiado y ahora es en el distrito limeño de San Borja.
Josué Omar cuenta que ingresó al portal brindado por la ONPE para informar a la ciudadanía sobre los próximos miembros de mesa y observó que él no era elegido, pero, según él, su lugar de votación figura en San Borja.
“En las Elecciones Presidenciales me tocó votar en el distrito de La Punta, provincia del Callao, pero hoy entro a la página web de la ONPE y me doy con la sorpresa de que voy a sufragar en el distrito de San Borja”, explicó Josué.
Josué cuenta que en la última Elección General Presidencial él acudió a su centro de votación, en el Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM), situado en la primera cuadra de la avenida Malecón Pardo, en el distrito de La Punta, que está dentro de su jurisdicción, por lo que no entiende el cambio que ha visto recientemente en la página de la ONPE.
Josué no se explica cómo podría votar por un alcalde en un distrito que ni reside.
Josué y Nataly hacen un llamado a las autoridades de la Oficina Nacional de Procesos Electorales para que puedan cambiar y rectificar la información que figura en la web de la institución.
Josué cuenta que en la última Elección General Presidencial él acudió a su centro de votación ubicado en Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) pero ahora figura como nuevo lugar de votación en San Borja.
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