Vecino pide señalización en obras de la avenida Teodoro Cárdenas: advierte que hay fierros salidos

Fritz Escobedo se comunicó con el Rotafono de RPP, para reiterar la falta de señalización y algunos fierros salidos en el cruce de las avenidas Teodoro Cárdenas y Petit Thouars, en el Cercado de Lima.

Fritz se encuentra preocupado ante la falta de señalización en las obras que se realiza en la zona para una mejora de pavimentación. El vecino indica que no está en desacuerdo con las obras, pero sí considera urgente poner señalización, ya que -advirtió- los adultos mayores y niños son propensos a sufrir caídas o accidentes.

“Todas las cuadras hacia delante y hacia atrás tienen el mismo problema: no hay pases peatonales, no hay señalización. (...) No hay una adecuada protección a los fierros, sigue todos los días”, afirmó el señor.