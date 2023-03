Vecinos de San Luis y La Victoria denuncian acumulación de basura debajo del puente de la avenida Circunvalación

Mira también San Juan de Lurigancho: Rescatan a empresario que estuvo secuestrado desde el domingo

"Esa basura toda la vida está ahí porque no la recogen. De vez en cuando recogen y al día siguiente igualito aparece. No van terminar con esto porque los mismos recicladores lo traen de otros lugares y lo amontonan durante la noche, como a esas horas no hay nadie", afirmó un vecino.

"Eso es diario, no hay quien se encuentre vigilando como un serenazgo. Son los mismos recicladores los que amontonan, desmonte dejan ahí", indicó otro vecino.

En la zona del límite entre La Victoria y San Luis se observa residuos de frutas en descomposición, muebles, colchones, neumáticos y desmonte de plantas.