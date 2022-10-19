Vecinos del Cercado de Lima, Callao y Los Olivos reportan corte de luz desde hace más dos días [VIDEO]

Vecinos de diferentes distritos limeños se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP para reportar un corte de luz desde hace varios días. Distintas familias se han visto perjudicadas y exigen la presencia inmediata de la empresa encargada, Pluz Perú, para que solucione el problema y reponga el servicio.
Laura Barrientos es una vecina del Callao que no cuenta con electricidad en su casa desde hace 24 horas. Ella vive en el pasaje Islas Malvinas, situado en la urbanización Benjamin Doig, en el distrito de La Perla. Había más viviendas afectadas, pero la luz volvió en alguna de ellas.
Ella dijo que Pluz Perú prometió que el servicio iba a volver en un par de horas, pero a la fecha siguen sin dicho servicio. Delia Merino es otra vecina que no tiene luz de la misma zona y no tiene fluido eléctrico desde hace dos días. Además, mencionó que la entidad no responde las llamadas.
Rebeca Pérez es una ciudadana peruana que vive en el extranjero, pero su padre reside en la cuadra 1 del jirón Cañete, en el Cercado de Lima. Él le dijo que este lugar sufrió un corte de luz sin previo aviso hace 48 horas y todavía siguen igual; solamente hay luz en los postes de la calle y destacó que Pluz Perú no contesta.
Otra vecina que prefirió mantener en el anonimato su identidad denunció a través del Rotafono de RPP que no hay electricidad en la calle Las Fresas, ubicado en la urbanización Las Palmeras, en Los Olivos desde las 7.00 a. m. de hoy, miércoles 20 de mayo.
A pesar de que fueron informadas por la compañía encargada, ellos indicaron que iba a volver a cierta hora, pero eso no ha ocurrido. Por dicha razón, hace esta denuncia pública porque no saben cuándo regresará este servicio.
Todos los vecinos exigen a Pluz Perú que arreglen el fluido eléctrico lo más rápido posible porque muchas familias no pueden realizar sus quehaceres o sus tareas cotidianas. Además, corren el riesgo de que sus artefactos eléctricos se malogren. Por dicha razón, piden ayuda de las autoridades
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