menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Vecinos del Cercado de Lima, Callao y Los Olivos reportan corte de luz desde hace más dos días [VIDEO]

Rotafono de RPP | Varios vecinos de estos distritos limeños y del Callao denunciaron que no hay electricidad en sus casas desde hace varios días y exigen una solución a Pluz Perú.
| | Victor Pacheco
Pluz Perú indicó que la electricidad volvería en cuestión de horas, pero no fue así
Pluz Perú indicó que la electricidad volvería en cuestión de horas, pero no fue así | Fuente: Rotafono

Vecinos de diferentes distritos limeños se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP para reportar un corte de luz desde hace varios días. Distintas familias se han visto perjudicadas y exigen la presencia inmediata de la empresa encargada, Pluz Perú, para que solucione el problema y reponga el servicio.

Laura Barrientos es una vecina del Callao que no cuenta con electricidad en su casa desde hace 24 horas. Ella vive en el pasaje Islas Malvinas, situado en la urbanización Benjamin Doig, en el distrito de La Perla. Había más viviendas afectadas, pero la luz volvió en alguna de ellas. 

Ella dijo que Pluz Perú prometió que el servicio iba a volver en un par de horas, pero a la fecha siguen sin dicho servicio. Delia Merino es otra vecina que no tiene luz de la misma zona y no tiene fluido eléctrico desde hace dos días. Además, mencionó que la entidad no responde las llamadas.

Bastantes familias se han quedado sin luz y exigen su reposición inmediata
Bastantes familias se han quedado sin luz y exigen su reposición inmediata | Fuente: Rotafono

Corte de Luz en más distritos

Rebeca Pérez es una ciudadana peruana que vive en el extranjero, pero su padre reside en la cuadra 1 del jirón Cañete, en el Cercado de Lima. Él le dijo que este lugar sufrió un corte de luz sin previo aviso hace 48 horas y todavía siguen igual; solamente hay luz en los postes de la calle y destacó que Pluz Perú no contesta.

Otra vecina que prefirió mantener en el anonimato su identidad denunció a través del Rotafono de RPP que no hay electricidad en la calle Las Fresas, ubicado en la urbanización Las Palmeras, en Los Olivos desde las 7.00 a. m. de hoy, miércoles 20 de mayo. 

A pesar de que fueron informadas por la compañía encargada, ellos indicaron que iba a volver a cierta hora, pero eso no ha ocurrido. Por dicha razón, hace esta denuncia pública porque no saben cuándo regresará este servicio.

Todos los vecinos exigen a Pluz Perú que arreglen el fluido eléctrico lo más rápido posible porque muchas familias no pueden realizar sus quehaceres o sus tareas cotidianas. Además, corren el riesgo de que sus artefactos eléctricos se malogren. Por dicha razón, piden ayuda de las autoridades 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Pluz Perú Callao cercado de lima Los Olivos rotafono corte de luz corte de electricidad electricidad
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Se restableció el servicio de luz después de más de tres días en un sector del Cercado de Lima

Se restableció el servicio de luz después de más de tres días en un sector del Cercado de Lima

 Los Olivos: vecinos reportan que polvaredas por pista en mal estado genera afectaciones en la salud

Los Olivos: vecinos reportan que polvaredas por pista en mal estado genera afectaciones en la salud

 Áncash: pobladores esperan hace un mes que despejen la carretera tras deslizamiento de rocas por fuertes lluvias

Áncash: pobladores esperan hace un mes que despejen la carretera tras deslizamiento de rocas por fuertes lluvias

 SMP: vecinos de la urbanización Señor de los Milagros sufren problemas con el servicio eléctrico desde hace un mes

SMP: vecinos de la urbanización Señor de los Milagros sufren problemas con el servicio eléctrico desde hace un mes
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot