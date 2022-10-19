Vecinos del Cercado de Lima, Callao y Los Olivos reportan corte de luz desde hace más dos días [VIDEO]

Vecinos de diferentes distritos limeños se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP para reportar un corte de luz desde hace varios días. Distintas familias se han visto perjudicadas y exigen la presencia inmediata de la empresa encargada, Pluz Perú, para que solucione el problema y reponga el servicio.

Laura Barrientos es una vecina del Callao que no cuenta con electricidad en su casa desde hace 24 horas. Ella vive en el pasaje Islas Malvinas, situado en la urbanización Benjamin Doig, en el distrito de La Perla. Había más viviendas afectadas, pero la luz volvió en alguna de ellas.

Ella dijo que Pluz Perú prometió que el servicio iba a volver en un par de horas, pero a la fecha siguen sin dicho servicio. Delia Merino es otra vecina que no tiene luz de la misma zona y no tiene fluido eléctrico desde hace dos días. Además, mencionó que la entidad no responde las llamadas.