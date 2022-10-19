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Vecinos piden pavimentar calles en VMT para que buses de transporte público lleguen a zonas altas del distrito

Rotafono de RPP | Axel Cueto, vecino de Villa María del Triunfo, comenta que el estado de las calles empeoró, tras realizarse unas obras de la empresa Sedapal.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Axel indica que la Municipalidad de Villa María del Triunfo se habría comprometido con los vecinos a realizar un muro de contención pero hasta ahora no ven la obra culminada.
Axel indica que la Municipalidad de Villa María del Triunfo se habría comprometido con los vecinos a realizar un muro de contención pero hasta ahora no ven la obra culminada.

Axel Cueto se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir la pronta pavimentación de la pista del cruce de la avenida El Triunfo con la calle Amancaes, debido a la gran dificultad que tienen los vecinos para caminar sobre tierra y piedras y más aún para tomar buses de transporte público porque no llegan esa zona alta del distrito limeño de Villa María del Triunfo (VMT).

“Las personas tienen que caminar más de un kilómetro para utilizar su transbordo desde la avenida El Triunfo, las personas más afectadas son los ancianos, niños y personas discapacitadas”, explicó Axel Cueto. 

Según Axel, el camino es inaccesible para el transporte público y los peatones, ya que hace tres meses acudió personal de la empresa Sedapal a la zona a realizar estudios con la finalidad de instalar el servicio de agua potable porque en la cuadra no cuentan con ello y comenzaron a analizar el terreno a través de excavaciones. 

Días después de acudir el equipo técnico y terminar sus labores, los vecinos respiraban polvo en la zona, de acuerdo con su testimonio. 

“Hace unos meses, Sedapal estuvo trabajando en el lugar, han estado haciendo una inspección, han estado excavando en diferentes puntos y luego han estado tapando con sus propias máquinas. Resulta que no ha sido bien el cierre de estas excavaciones y por estos caminos que son trochas, se han ido demorando y pueden causar accidentes”, afirmó Axel.

Además, Axel dijo que la Municipalidad de Villa María del Triunfo se habría comprometido con los vecinos a construir un muro de contención para evitar tragedias, sin embargo, hasta la actualidad, no han visto esta promesa concretarse. 

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