Vecinos reportan acumulación de basura en la avenida General Edmundo Aguilar

José Vidal se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar acumulación de basura en las primeras cuadras de las avenida General Edmundo Aguilar, en el límite de los distritos limeños de Barranco, Surco y Chorrillos.



Desde hace casi un mes, los desperdicios vienen acumulándose en la zona, según detalla el señor José, y revela que ya hay personas en situación de pobreza que se quedan en el basural por muchas horas.



“Lamentablemente esta avenida se encuentra entre los límites distrital de Chorrillos, Barranco y Surco. Nadie hace el recojo de basura o desmonte que está hace casi un mes (...) ninguna municipalidad se pone de acuerdo para recogerla", cuenta José.