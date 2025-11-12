menu
Vecinos reportan acumulación de basura en la avenida General Edmundo Aguilar

Rotafono de RPP | Desde hace casi un mes, la basura viene acumulándose en la zona, pero ninguno de los distritos limeños de Barranco, Chorrillos y Surco se ponen de acuerdo para realizar la limpieza.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
José Vidal indica que desde hace un mes no se recoge la basura en la zona.
José Vidal indica que desde hace un mes no se recoge la basura en la zona.

José Vidal se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar acumulación de basura en las primeras cuadras de las avenida General Edmundo Aguilar, en el límite de los distritos limeños de Barranco, Surco y Chorrillos

Desde hace casi un mes, los desperdicios vienen acumulándose en la zona, según detalla el señor José, y revela que ya hay personas en situación de pobreza que se quedan en el basural por muchas horas. 

“Lamentablemente esta avenida se encuentra entre los límites distrital de Chorrillos, Barranco y Surco. Nadie hace el recojo de basura o desmonte que está hace casi un mes (...) ninguna municipalidad se pone de acuerdo para recogerla", cuenta José. 

José Vidal espera que las autoridades municipales de los tres distritos acudan a la zona y brinden un plan de limpieza pública que pueda sostenerse en un determinado tiempo y que asegure que la zona no vuelva a ser un foco de contaminación. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
acumulación de basura Chorrillos Barranco Surco
