Vecinos reportan falta de agua desde hace más de tres días en los distritos de San Bartolo y Punta Hermosa

Los vecinos indican que han tenido que llamar a Sedapal pero hasta ahora no tienen ninguna solución concreta.
Fernando Caller se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la falta de agua desde hace más de tres días en el distrito de San Bartolo. El vecino expresó su desconcierto, ya que no tienen cómo abastecerse para limpiar sus alimentos.
Fernando aseguró que esta situación los afecta desde hace tres días y que han llamado a Sedapal, pero hasta el momento no han recibido una solución concreta.
“El asunto más grave es que nadie nos abastece de agua en esta emergencia. Ni un solo camión cisterna de Sedapal”, afirmó.
La misma situación la viven los vecinos de Punta Hermosa, quienes indicaron que se quedaron sin agua desde el pasado martes y que han tratado de comunicarse con Sedapal, pero —aseguraron— hasta el momento no cuentan con el servicio.
Según la denunciante, la compañía les comunicó posibles horarios para el retorno del suministro, pero esto no se ha cumplido.
“Llevamos cuatro días sin agua. Sedapal nos indica que llega en la mañana, luego en la tarde, luego en la madrugada; y así estamos desde hace cuatro días”, afirmó Verónica, vecina de Punta Hermosa.
El Rotafono de RPP se comunicó con Sedapal, y la compañía indicó que evaluaría el caso. No obstante, los vecinos señalan que, aunque se les proporcionan horarios estimados para que se restablezca el servicio de agua, este no se reanuda una vez cumplido el plazo anunciado.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.