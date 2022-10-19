menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Vecinos reportan falta de agua desde hace más de tres días en los distritos de San Bartolo y Punta Hermosa

Los vecinos indicaron que no tienen ni la opción de que un camión cisterna de agua pueda acudir a la zona.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Los vecinos indican que han tenido que llamar a Sedapal pero hasta ahora no tienen ninguna solución concreta.

Los vecinos indican que han tenido que llamar a Sedapal pero hasta ahora no tienen ninguna solución concreta.

Fernando Caller se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la falta de agua desde hace más de tres días en el distrito de San Bartolo. El vecino expresó su desconcierto, ya que no tienen cómo abastecerse para limpiar sus alimentos.

Fernando aseguró que esta situación los afecta desde hace tres días y que han llamado a Sedapal, pero hasta el momento no han recibido una solución concreta.

“El asunto más grave es que nadie nos abastece de agua en esta emergencia. Ni un solo camión cisterna de Sedapal”, afirmó.

La misma situación la viven los vecinos de Punta Hermosa, quienes indicaron que se quedaron sin agua desde el pasado martes y que han tratado de comunicarse con Sedapal, pero —aseguraron— hasta el momento no cuentan con el servicio.

Según la denunciante, la compañía les comunicó posibles horarios para el retorno del suministro, pero esto no se ha cumplido.

“Llevamos cuatro días sin agua. Sedapal nos indica que llega en la mañana, luego en la tarde, luego en la madrugada; y así estamos desde hace cuatro días”, afirmó Verónica, vecina de Punta Hermosa.

El Rotafono de RPP se comunicó con Sedapal, y la compañía indicó que evaluaría el caso. No obstante, los vecinos señalan que, aunque se les proporcionan horarios estimados para que se restablezca el servicio de agua, este no se reanuda una vez cumplido el plazo anunciado.

Te recomendamos
Piden ayuda para adulto mayor con discapacidad física se realice examen en el Hospital Sabogal

Piden ayuda para adulto mayor con discapacidad física se realice examen en el Hospital Sabogal

 Rímac: madre busca a su hija que desapareció hace dos días

Rímac: madre busca a su hija que desapareció hace dos días

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Sedapal Rotafono Punta Hermosa San Bartolo
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Adulto mayor con discapacidad física logró examen en el Hospital Sabogal

Adulto mayor con discapacidad física logró examen en el Hospital Sabogal

 Piden ayuda para que adulto mayor con discapacidad física se realice examen en el Hospital Sabogal

Piden ayuda para que adulto mayor con discapacidad física se realice examen en el Hospital Sabogal

 Punta Hermosa: vecinos reportan falta de agua desde hace cuatro días

Punta Hermosa: vecinos reportan falta de agua desde hace cuatro días

 La Victoria: practican examen a adulta mayor para descartar enfermedad cardíaca tras pedido de ayuda

La Victoria: practican examen a adulta mayor para descartar enfermedad cardíaca tras pedido de ayuda
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot