Vecinos reportan falta de agua desde hace más de tres días en los distritos de San Bartolo y Punta Hermosa

Fernando Caller se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la falta de agua desde hace más de tres días en el distrito de San Bartolo. El vecino expresó su desconcierto, ya que no tienen cómo abastecerse para limpiar sus alimentos.

Fernando aseguró que esta situación los afecta desde hace tres días y que han llamado a Sedapal, pero hasta el momento no han recibido una solución concreta.

“El asunto más grave es que nadie nos abastece de agua en esta emergencia. Ni un solo camión cisterna de Sedapal”, afirmó.

La misma situación la viven los vecinos de Punta Hermosa, quienes indicaron que se quedaron sin agua desde el pasado martes y que han tratado de comunicarse con Sedapal, pero —aseguraron— hasta el momento no cuentan con el servicio.

Según la denunciante, la compañía les comunicó posibles horarios para el retorno del suministro, pero esto no se ha cumplido.

“Llevamos cuatro días sin agua. Sedapal nos indica que llega en la mañana, luego en la tarde, luego en la madrugada; y así estamos desde hace cuatro días”, afirmó Verónica, vecina de Punta Hermosa.