Vecinos reportaron que dos surfistas fueron rescatados en la playa Redondo tras ser arrastrados por las olas

Vecinos se comunicaron con el Rotafono de RPP, para reportar que dos surfistas pidieron ayuda tras ser arrastrados por las olas de la playa Redondo, situada en la Costa Verde, en el distrito limeño de Miraflores.

En videos enviados al Rotafono, se observa una mujer encima de una tabla de surf y un señor que se encontraba muy cerca de ella, alzando la mano, mirando hacia la orilla. Muchos vecinos se encontraban bastantes preocupados ante el hecho.

Minutos después, personal de la Policía de Salvataje acudió a la zona y rescató a estas personas, identificadas como Flavio Villanelo (56) y a su hija, Adriana Villanelo (24), para así darles los primeros auxilios en la orilla.