Vecinos reportaron que dos surfistas fueron rescatados en la playa Redondo tras ser arrastrados por las olas

Vecinos se comunicaron con el Rotafono de RPP, para reportar que dos surfistas pidieron ayuda tras ser arrastrados por las olas de la playa Redondo, situada en la Costa Verde, en el distrito limeño de Miraflores.
En videos enviados al Rotafono, se observa una mujer encima de una tabla de surf y un señor que se encontraba muy cerca de ella, alzando la mano, mirando hacia la orilla. Muchos vecinos se encontraban bastantes preocupados ante el hecho.
Minutos después, personal de la Policía de Salvataje acudió a la zona y rescató a estas personas, identificadas como Flavio Villanelo (56) y a su hija, Adriana Villanelo (24), para así darles los primeros auxilios en la orilla.
La Municipalidad de Miraflores afirmó que recibió el reporte desde el centro de alerta e inmediatamente la Policía de Salvataje acudió al llamado para rescatar a las personas. Según la comuna, un ataque de pánico habría asustado a Adriana, por lo que no pudo salir del mar.
“Desde la Central Alerta Miraflores se comunicó a la Policía de salvataje, quienes ingresan al mar y ayudan a salir a las dos personas identificadas como Flavio Villanelo Ninapaytan, 56 años, quien manifiesta que se encontraba bien, que había ingresado en compañía de su hija de nombre Adriana Villanelo, 24 años, quien estando en el mar sufrió un ataque de pánico, por eso no podían salir”, se lee en el comunicado.
