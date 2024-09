Ventanilla: madre pide reparación por daños ocasionados ante aniego en Asentamiento Humano 31 de diciembre

Gina Maguiña Ventocilla se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su indignación por los daños que ha dejado en su casa los constantes aniegos de aguas servidas en el Asentamiento 31 de diciembre.



La señora Gina Maguiña vive en la Manzana M, lugar donde la afectada indica que Sedapal no les ha brindado ninguna reparación frente a los daños ocasionados.

El último aniego fue el pasado 02 de setiembre, y una persona de la empresa registró las afecciones, pero no volvió a comunicarse con los perjudicados.



“Ellos nos dijeron, vinieron inclusive con los del seguro y nos hicieron firmar, que sí nos iban a reconocer los daños, pero hasta ahora nada, en mi caso se han dañados los tres petates de mi hijo, que está jugando ahora en el piso, mi mueble de televisor, mi cama, zapatillas de mi esposo, mis dos roperos”, afirmó la señora Gina Maguiña.



Asimismo, la denunciante reveló que fueron dos los asentamientos humanos dañados a partir de este aniego: “31 de diciembre y María Jesús Espinoza”. “Hoy día se acercó una vecina a reclamar y le dicen en Sedapal que nuestro asentamiento aparece como si no hubiese sido dañado”, añadió.



Gina Maguiña Ventocilla espera que las autoridades de Sedapal puedan al menos darle una mejor comunicación respecto a la retribución por parte de los daños ocasionados a los dueños los cuáles aún no logran recuperarse del perjuicio económico.