Ventanilla: menor de 17 años con escoliosis severa espera operación hace un año y medio

Julisa Sánchez se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña, en Lima, programe lo más pronto posible la operación de su hija de 17 años, una menor diagnosticada con escoliosis severa y con discapacidad intelectual, cuya intervención quirúrgica espera hace más de un año y medio.

Desde el distrito limeño de Ventanilla, la señora Julisa comentó que desde el establecimiento de salud le indicaron que su hija no puede ser operada debido a la falta de presupuesto para adquirir los materiales quirúrgicos que necesitan los especialistas, tales como, tornillos, barras de titanio y fajas.

“Hace dos meses le hicieron los exámenes prequirúrgicos y conseguí la sangre para que puedan operarla, pero hace un mes me dijeron que no hay tornillos y que han solicitado la compra de implementos, pero eso va a demorar. También me dicen que no hay presupuesto y que no le pueden operar”, expresó angustiada.

La madre de familia dijo sentirse burlada y desesperada por la falta de respuesta de las autoridades de salud, ya que ha cumplido con todos los requisitos del hospital, como conseguir donantes de sangre y el dinero para el alquiler de un equipo costoso.

Al cumplir los 18 años no podrá ser atendida en el "Hospital del Niño"

Julisa Sánchez expresó su preocupación, ya que su hija cumplirá 18 años en el mes de octubre, por lo que dejará de ser atendida en el INSN Breña y sería referida a otro establecimiento de salud, perdiendo los análisis prequirúrgicos y la oportunidad de ser operada por los especialistas.

La señora Julisa Sánchez explicó que su hija tiene la condición del síndrome de Verheij, es decir, un trastorno genético raro que se caracteriza por el retraso en el crecimiento, discapacidad intelectual y anomalías cardíacas y renales, por lo que pidió al Ministerio de Salud que se priorice su operación.