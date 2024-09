Ventanilla: Vecinos reportan constantes cortes de luz en asentamiento humano

Los vecinos del asentamiento humano Luis Felipe de las Casas, segunda etapa ampliación, en el distrito de Ventanilla, se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar los constantes cortes de luz en la zona. Según una vecina ya avisaron a la empresa Enel sobre el problema, pero aún no cuentan con el fluido eléctrico.



Lizeth Enrique Montes indicó que el problema se inició el pasado 2 de setiembre al promediar las siete de la noche; sin embargo, no se alarmó porque pensó que el servicio se iba a restablecer en cuestión de horas.



Al día siguiente no contaba con luz y llamaron a Enel, entonces para las 12 de la noche, personal técnico acudió a la zona y logró solucionarlo, sin embargo, para la madrugada de hoy, el problema continúa.



“Según ellos arreglaron la parte de arriba, el área, que está de poste a poste, dio la luz, pero a las 5 de la madrugada se fue de nuevo el servicio (...) he vuelto a llamar, pero ya son tres días, ya no sé qué hacer”, explicó la madre de familia.