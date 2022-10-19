VES: madre pide que le programen operación para que le retiren placa de titanio que tiene en la cadera desde hace cinco años

De no conseguir el material Antonella indica que le reprogramarán su operación.
Antonella Catalina Arévalo Huidobro, de 31 años, continúa en su lucha para poder operarse en el Hospital de Villa El Salvador, del Ministerio de Salud. La joven necesita retirarse una placa de titanio que tiene en la cadera desde hace cinco años.
A través del Rotafono de RPP, Antonella dijo que ya se había comunicado anteriormente para solicitar que le programen su operación, debido a que esta intervención fue reprogramada hasta en tres ocasiones y la madre de familia no sabe a dónde más acudir.
“Me suspendieron la fecha y ahora me dicen que no cuentan con otro material, el destornillador. Primero me dijeron 17 julio, después me dijeron 16 julio, y ahora 25 de julio, pero dice que es una fecha tentativa”, afirmó Antonella.
Antonella hace un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud, debido a que -indica- este tipo de materiales, como el destornillador, no lo cubre el Seguro Integral de Salud (SIS), por lo que ella tendría que comprarlo por su cuenta.
“Me encuentro internada aquí desde el primero de julio (...) primero me piden la orden de unos materiales que pude conseguir gracias a un apoyo con el alcalde de Lurín, ahora me dan otra nueva orden de otro material y yo no cuento con otro apoyo”, afirmó Antonella.
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