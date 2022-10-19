menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

VES: madre pide que le programen operación para que le retiren placa de titanio que tiene en la cadera desde hace cinco años

Rotafono de RPP | Antonella Catalina Arévalo Huidobro cuenta que han reprogramado su operación hasta en tres ocasiones e indica que no tiene dinero para pagar los materiales faltantes que tiene que costear para su operación a pesar de tener Seguro Integral de Salud.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
De no conseguir el material Antonella indica que le reprogramarán su operación.

De no conseguir el material Antonella indica que le reprogramarán su operación.

Antonella Catalina Arévalo Huidobro, de 31 años, continúa en su lucha para poder operarse en el Hospital de Villa El Salvador, del Ministerio de Salud. La joven necesita retirarse una placa de titanio que tiene en la cadera desde hace cinco años.

A través del Rotafono de RPP, Antonella dijo que ya se había comunicado anteriormente para solicitar que le programen su operación, debido a que esta intervención fue reprogramada hasta en tres ocasiones y la madre de familia no sabe a dónde más acudir.

“Me suspendieron la fecha y ahora me dicen que no cuentan con otro material, el destornillador. Primero me dijeron 17 julio, después me dijeron 16 julio, y ahora 25 de julio, pero dice que es una fecha tentativa”, afirmó Antonella. 

Te recomendamos
Joven de 22 años necesita examen para diagnosticar tipo de alergia que mantiene internada en el Hospital Alberto Sabogal EsSalud

Joven de 22 años necesita examen para diagnosticar tipo de alergia que mantiene internada en el Hospital Alberto Sabogal EsSalud

 Estrategias para ayudar a sus hijos antes de las evaluaciones

Estrategias para ayudar a sus hijos antes de las evaluaciones

Antonella hace un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud, debido a que -indica- este tipo de materiales, como el destornillador, no lo cubre el Seguro Integral de Salud (SIS), por lo que ella tendría que comprarlo por su cuenta.

“Me encuentro internada aquí desde el primero de julio (...) primero me piden la orden de unos materiales que pude conseguir gracias a un apoyo con el alcalde de Lurín, ahora me dan otra nueva orden de otro material y yo no cuento con otro apoyo”, afirmó Antonella. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Villa El Salvador placa de titanio Ministerio de salud
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Ate: vecinos reportan semáforos malogrados desde hace dos semanas

Ate: vecinos reportan semáforos malogrados desde hace dos semanas

 La Molina: familia logró encontrar a abuelito que desapareció tras salir a comprar

La Molina: familia logró encontrar a abuelito que desapareció tras salir a comprar

 Lima: ciudadana pide ayuda para que su hermano con esquizofrenia sea internado en un hospital [VIDEO]

Lima: ciudadana pide ayuda para que su hermano con esquizofrenia sea internado en un hospital [VIDEO]

 Joven necesita examen para diagnosticar alergia que la mantiene internada en el Hospital Alberto Sabogal EsSalud

Joven necesita examen para diagnosticar alergia que la mantiene internada en el Hospital Alberto Sabogal EsSalud
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot