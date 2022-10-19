VES: madre que tiene placa de titanio desde hace cinco años pide conseguir materiales para operación

¿Por qué tiene esos clavos la madre de familia?



Antonella contó que en 2021 sufrió un accidente de tránsito, cuando la motocicleta en la que viajaba chocó contra otro vehículo, lo que le provocó una fractura de fémur.

Tras ser atendida inicialmente en un policlínico privado, el médico le recomendó retirar los clavos, pero la paciente señaló que no cuenta con los recursos económicos suficientes para realizar el procedimiento.