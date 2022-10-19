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VES: madre que tiene placa de titanio desde hace cinco años pide conseguir materiales para operación

Rotafono de RPP | Antonella, quien se encuentra internada en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, contó que le solicitan que alquile un set de tornillos para esta operación.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Antonella contó que en 2021 sufrió un accidente de tránsito, cuando la motocicleta en la que viajaba chocó contra otro vehículo, lo que le provocó una fractura de fémur.

Antonella contó que en 2021 sufrió un accidente de tránsito, cuando la motocicleta en la que viajaba chocó contra otro vehículo, lo que le provocó una fractura de fémur.

Antonella Catalina Arévalo Huidobro, de 31 años, se comunicó con el Rotafono de RPP debido a que encuentra preocupada porque tiene una operación programada en el Hospital de Villa El Salvador, del Ministerio de Salud, para este 17 de julio pero está en riesgo de no concretarse debido a falta de materiales.

Antonella contó que le solicitan que alquile un set de tornillos  y otro material llamado cemento óseo para su intervención quirúrgica programada dentro de 9 días. 

Antonella se encuentra preocupada debido a que no tiene los medios suficientes para costear esta operación por eso hace un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud para que puedan ayudarla.

Antonella es una madre de familia que tiene una placa de titanio desde hace cinco años y se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y conseguir una operación para que le retiren las placas.

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¿Por qué tiene esos clavos la madre de familia?

Antonella contó que en 2021 sufrió un accidente de tránsito, cuando la motocicleta en la que viajaba chocó contra otro vehículo, lo que le provocó una fractura de fémur.

Tras ser atendida inicialmente en un policlínico privado, el médico le recomendó retirar los clavos, pero la paciente señaló que no cuenta con los recursos económicos suficientes para realizar el procedimiento.

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