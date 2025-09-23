Vía Expresa Sur: padres de familia reportan falta de señalización [VIDEO]

Horacio Izurieta se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación debido a la falta de señalización en la Vía Expresa Sur, en el distrito limeño de Surco, a causa de los vehículos que transitan a alta velocidad, a pesar de que muchos niños caminan por ahí.
La preocupación viene porque el señor indicó que en este lugar hay un colegio que tiene dos campus, el cual está dividido por la Vía Expresa Sur. Los profesores, padres de familia y menores de edad transitan por la zona y temen que un auto a gran velocidad pueda ocasionar un accidente.
“Soy padre de familia del colegio Champagnat de Surco y tenemos un problema con la Vía Expresa Sur, sucede que están transitando vehículos de alta velocidad y no sabemos si eso está inaugurado cuando no hay ninguna señal, ningún cruce, ningún semáforo ni control”, afirmó Horacio.
Sandra Abanto y Vanessa reportaron que en este tramo de Surco no hay semáforos, carteles con límites de velocidad, ni personal que controle para que los coches regulen su velocidad.
“Todo tipo de vehículo y personas están circulando en Vía Expresa Sur a excesiva velocidad, no hay señalización, hay escolares cruzando... es demasiado peligro”, sentenció un ciudadano.
Los padres de familia piden ayuda para que coloquen señales de tránsito y personal para que pueda ordenar la vía, ya que temen que en cualquier momento se pueda suscitar un accidente.
“Hoy día han empezado a circular en las vías construidas al medio, carros a toda velocidad y eso pone en riesgo la vida de todas personas, porque no hay cruces peatonales y la población sigue cruzando por donde puede”, afirmó Julia, otra madre de familia.
