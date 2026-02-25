Familia pide ayuda para que bebé de un mes de nacida con problema cardiaco sea trasladada al INSN de San Borja

Wilfredo Ramos es un padre de familia que se encuentra desesperado porque su bebé que nació hace un mes atrás tiene complicaciones cardiacas y necesita ser atendida inmediatamente. El señor se comunicó con el Rotafono de RPP para hace un pedido público de ayuda, ya que la vida de su hija corre peligro.

La recién nacida se encuentra internada en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (HEVES), pero ahí no pueden tratarla porque no cuentan con los equipos necesarios. Por dicha razón, le indicaron a la familia que mandaron una solicitud de referencia al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja.

Sin embargo, la respuesta del INSN de San Borja ha sido negativa; es decir, no aceptaron trasladarla y le dijeron al padre que la bebé necesitaba hacerse más exámenes. Mientras tanto, ella sigue internada en el área de emergencias desde el miércoles anterior, sin poder ser trasladada a algún hospital.