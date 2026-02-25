menu
Familia pide ayuda para que bebé de un mes de nacida con problema cardiaco sea trasladada al INSN de San Borja

Rotafono de RPP | El mal cardiaco de la recién nacida debe ser atendida lo antes posible, pero para ello debe ser referida al INSN de San Borja porque el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador no cuenta con los equipos necesarios.
| | Victor Pacheco
La bebé de un mes de nacida requiere ser traslada al INSN de San Borja

La bebé de un mes de nacida requiere ser traslada al INSN de San Borja | Fuente: Rotafono

Wilfredo Ramos es un padre de familia que se encuentra desesperado porque su bebé que nació hace un mes atrás tiene complicaciones cardiacas y necesita ser atendida inmediatamente. El señor se comunicó con el Rotafono de RPP para hace un pedido público de ayuda, ya que la vida de su hija corre peligro.

La recién nacida se encuentra internada en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (HEVES), pero ahí no pueden tratarla porque no cuentan con los equipos necesarios. Por dicha razón, le indicaron a la familia que mandaron una solicitud de referencia al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja.

Sin embargo, la respuesta del INSN de San Borja ha sido negativa; es decir, no aceptaron trasladarla y le dijeron al padre que la bebé necesitaba hacerse más exámenes. Mientras tanto, ella sigue internada en el área de emergencias desde el miércoles anterior, sin poder ser trasladada a algún hospital.

El Hospital de Emergencias de Villa El Salvador no pueden tratarla por falta de equipos

El Hospital de Emergencias de Villa El Salvador no pueden tratarla por falta de equipos | Fuente: https://www.gob.pe/

INSN de San Borja pide exámenes a la bebé 

Este mal es una cardiopatía congénita y hace que las manos y pies de la bebé se pongan morados. Su papá teme que en cualquier momento pueda darle un caro y pierda la vida. Por dicha razón, hace una solicitud de apoyo para que las autoridades del INSN agilicen los trámites burocráticos y acepten su traslado.

El señor Wilfredo contó que una de estas pruebas que pedía el INSN no podía hacerlas en el hospital de Villa El Salvador porque no contaba con las herramientas respectivas. Pero, sí las podía hacer en el nosocomio de San Borja; el problema era que ahí le indicaron que solo se las realizaban a pacientes internos, no externos. 

En la interconsulta se coloca que la bebé tiene una malformación congénita de las grandes arterias y que requiere ser referida a un hospital que cuente con cirugía cardiaca congénita. El problema es que al no ser tratada correctamente su salud empeora con el correr de los días y el HEVES no puede atenderla como es debido. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

