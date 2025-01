Villa El Salvador: familias del grupo 11 sector 3 no tienen agua desde hace una semana

Los vecinos que viven en la zona del grupo 11 tercer sector, en el distrito limeño de Villa El Salvador se comunicaron con el Rotafono de RPP para informar que desde hace una semana no cuentan con agua en sus viviendas y que no es la primera vez que esta situación ocurre.

Una de estas personas contó que Sedapal les ha cortado el agua de un día a otro y que no hicieron ningún pronunciamiento al respecto y hasta ahora no han dicho nada todavía. Asimismo, dijo que ha llamado varias veces al Aquafono y no le han dado ninguna respuesta satisfactoria.

Este señor que prefirió mantener su identidad en reserva sostuvo que son varias las casas afectadas y tienen que prestarse de algunos vecinos que sí tienen. En ese sentido, dijo que el agua se va durante todo el día y a veces vuelve en las noches, pero de a poco.