Servicios públicos

Villa El Salvador: paciente con mal cardiáco pide ayuda para que puedan referirlo y operarlo

Rotafono de RPP | Ricardo García se encuentra con un marcador temporal en el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador y necesita que algún otro hospital que pertenece al Minsa pueda aceptarlo.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Ricardo García Tapia se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que necesita ser operado y que le coloquen un marcapasos. Para ello, él se encuentra internado en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. 

El pasado 19 de julio, el señor de 53 años sintió que su cuerpo se entumecía y casi se desvanece. Sus amigos, al darse cuenta, lo trasladaron rápidamente al Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, donde le indicaron que debían operarlo y colocarle un marcapaso en el corazón, pero necesitaban realizarlo en otro hospital. 

“Me encuentro en el Hospital de Villa El Salvador a la espera de que algún hospital del Minsa, sea El Dos de Mayo o María Auxiliadora, puedan operarme cuanto antes, soy padre de familia y mis hijos y mi madre dependen de mí”, afirmó Ricardo.

Ricardo García indicó que él llevaba un tratamiento hace cuatro meses, sin embargo el pasado 19 de julio los síntomas empeoraron.

Por lo pronto el también padre de familia se encuentra internado en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador conectado a un marcapasos temporal pero necesita urgentemente ser trasladado. El paciente indica que ya algunos hospitales han rechazado la referencia por falta de camas.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

hospitales paciente mal de salud Rotafono RPP Lima Villa El Salvador
