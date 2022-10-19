Villa El Salvador: paciente con mal cardiáco pide ayuda para que puedan referirlo y operarlo

Ricardo García Tapia se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que necesita ser operado y que le coloquen un marcapasos. Para ello, él se encuentra internado en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador.



El pasado 19 de julio, el señor de 53 años sintió que su cuerpo se entumecía y casi se desvanece. Sus amigos, al darse cuenta, lo trasladaron rápidamente al Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, donde le indicaron que debían operarlo y colocarle un marcapaso en el corazón, pero necesitaban realizarlo en otro hospital.



“Me encuentro en el Hospital de Villa El Salvador a la espera de que algún hospital del Minsa, sea El Dos de Mayo o María Auxiliadora, puedan operarme cuanto antes, soy padre de familia y mis hijos y mi madre dependen de mí”, afirmó Ricardo.