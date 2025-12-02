menu
Villa El Salvador: piden donación de sangre y plaquetas para joven ayacuchano con cáncer

Rotafono de RPP | Jefferson Carol Ayala está internado en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Los médicos han solicitado urgentemente 20 donadores de sangre de tipo O positivo, además de plaquetas, para estabilizar al paciente.
| | Laura Urbina Saldaña
Hace un año, los médicos le detectaron a Jefferson Ayala un tumor en los pulmones y el hígado.

Hace un año, los médicos le detectaron a Jefferson Ayala un tumor en los pulmones y el hígado. | Fuente: Rotafono

Jefferson Carol Ayala Gonzales, un joven ayacuchano de 21 años, diagnosticado con cáncer a los pulmones y al hígado, necesita la urgente donación de 20 unidades de sangre para salvar su vida, luego de que fuera operado en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, en Lima.

A través del Rotafono de RPP, Italo Ayala Gonzales dijo que su hermano se encuentra delicado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del mencionado establecimiento de salud hace una semana y requiere la donación de 20 unidades de sangre de tipo O positivo y 5 unidades de plaquetas tras sufrir de constantes hemorragias.

Jefferson Ayala es un estudiante de Agronomía de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho. Hace un año, los médicos le detectaron un tumor en los pulmones y el hígado y lo refirieron al Hospital de Emergencias Villa El Salvador, donde fue operado, pero la última semana de noviembre fue sometido a una nueva intervención quirúrgica, dado a que aparecieron nuevos tumores.

Ante el delicado estado de salud del joven, los médicos han solicitado urgentemente 20 donadores de sangre de tipo O positivo, además de plaquetas, para estabilizar al paciente. 

“Mi hermano sigue sangrando y nos están pidiendo 20 unidades de sangre y plaquetas. Pedimos que nos ayude a difundir el caso de mi hermano para buscar donadores de sangre”, solicitó.

Italo Ayala también dijo que su familia es de condición humilde y no tienen un lugar para quedarse en Lima, por lo que piden ayuda a las autoridades de Salud, para que puedan tener acceso a un albergue temporal.  

Si desea colaborar con el estudiante ayacuchano puede acercarse a donar al Banco de Sangre del Hospital de Emergencias Villa El Salvador o comunicarse con la familia al siguiente número telefónico 935 552 795. 

Si desea colaborar con el estudiante ayacuchano puede acercarse a donar al Banco de Sangre del Hospital de Emergencias Villa El Salvador.

Si desea colaborar con el estudiante ayacuchano puede acercarse a donar al Banco de Sangre del Hospital de Emergencias Villa El Salvador. | Fuente: Cortesía.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Piden donación de sangre Paciente con cáncer Rotafono Villa El Salvador Ayacucho Donación de sangre y plaquetas
