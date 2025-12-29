Villa El Salvador: reportan desabastecimiento de insulina en el Hospital Uldarico Rocca Fernández

Carmen Uribe es una paciente que tiene diabetes hace 12 años y su estado de salud depende bastante de la insulina, la cual se la dan en el Hospital Uldarico Rocca Fernández, ubicado en el distrito limeño de Villa El Salvador. Sin embargo, desde hace tres meses que no le dan este medicamento.
La señora está desesperada porque ha tenido que buscar por su cuenta dosis de insulina porque su vida depende exclusivamente de esta medicina, la cual debe colocársela diariamente. El problema es que el hospital de Villa El Salvador le han dicho que no tienen idea cuando se abastecerán.
La señora se atiende en el Hospital Uldarico Rocca Fernández de Villa El Salvador | Fuente: Rotafono
La ciudadana contó que recibió tres recetas en octubre pasado para tres meses y fue a recoger el medicamento el 19 de noviembre en el hospital de EsSalud mencionado anteriormente, pero le dijeron que no había insulina. Un mes después volvió para lo mismo y la respuesta no cambió: no había insulina y le recomendaron que solo debía esperar.
Del mismo modo, agregó que hoy, lunes 29 de diciembre acudió nuevamente a aquel establecimiento de salud, pero solo le dieron las jeringas, un hecho que le pareció absurdo, ya que no tiene el componente para llenarlas. Además, cuando pidió una explicación le dijeron que vaya al área de atención al asegurado, pero estaba cerrado.
Su madre también es diabética y la ha ayudado con las dosis, pues en el hospital que se atiende sí cuentan con la insulina. El problema es que desde hace más de dos meses que el Uldarico Rocca Fernández no tiene el medicamento y decenas de pacientes se han visto perjudicados. Lo peor es que no dan ninguna explicación ni solución alguna.
Carmen Uribe es asegurada desde hace 35 años y se encuentra indignada con el trato del Hospital Uldarico Rocca; por dicha razón, hace esta denuncia pública y exige que haya un abastecimiento de insulina lo antes posible. Ella recalcó que el estrés y preocupación por este tema le ha hecho mal de salud.
