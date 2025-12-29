Villa El Salvador: reportan desabastecimiento de insulina en el Hospital Uldarico Rocca Fernández

Carmen Uribe es una paciente que tiene diabetes hace 12 años y su estado de salud depende bastante de la insulina, la cual se la dan en el Hospital Uldarico Rocca Fernández, ubicado en el distrito limeño de Villa El Salvador. Sin embargo, desde hace tres meses que no le dan este medicamento.

La señora está desesperada porque ha tenido que buscar por su cuenta dosis de insulina porque su vida depende exclusivamente de esta medicina, la cual debe colocársela diariamente. El problema es que el hospital de Villa El Salvador le han dicho que no tienen idea cuando se abastecerán.