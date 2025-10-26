menu
Servicios públicos

Villa El Salvador: vecinos de cuarta etapa de Pachacamac no tienen agua hace cuatro días [VIDEO]

Rotafono de RPP | Varios sectores de esta urbanización de Villa El Salvador se encuentran sin agua y los vecinos exigen a Sedapal que repongan el servicio lo antes posible.
| | Victor Pacheco
El señor mostró que no sale agua de ninguno de los caños de su casa
El señor mostró que no sale agua de ninguno de los caños de su casa | Fuente: Rotafono

Pepe Felipe Vilca se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que desde la mañana del último jueves 23 de octubre no hay agua en la cuarta etapa de la urbanización Pachacamac, en el distrito limeño de Villa El Salvador. Son varios sectores los afectados y los vecinos hacen esta denuncia pública para que repongan el servicio lo antes posible.

El ciudadano comentó que aquel día hubo un corte de agua repentinamente y Sedapal no hizo ningún aviso previo, pues eso habría servido para que tomen las precauciones del caso. Al no haber, se han quedado sin el líquido elemento y no tienen como hacer sus quehaceres o asearse.

El señor Vilca está indignado porque la entidad correspondiente le sigue cobrando día a día el agua, a pesar de que tienen varios días sin ella. Además, comentó que llamó a esta empresa y le dijeron que iba a volver en las siguientes horas, pero no fue así y ya pasaron más de tres días en ese estado.

Otro vecino exhortó a que Sedapal haga las gestiones para reponer el servicio
Otro vecino exhortó a que Sedapal haga las gestiones para reponer el servicio | Fuente: Rotafono

Vecinos afectados por el corte de agua

Además, relató que lo más problemático es la higiene, pues nadie puede lavarse ni las manos y todos los alimentos están pudriéndose poco a poco. “Me comunico con Sedapal y me dicen que van a responder… me dan ciertas ciertos horarios para que puedan volver a dar el servicio, pero hasta ahora nada”, señaló.

Otro vecino afectado es Honorato García Aliaga, quien vive en el sector 1, barrio 2 de la misma zona comentó que tampoco tiene agua hace cuatro días. El hombre está indignado porque no se avisó de este tema y no saben cuándo repondrán el servicio. Además, corren el riesgo de que la comida y demás alimentos se echen a perder.

Del mismo modo, solicitó a la entidad respectiva que mande una cuadrilla y que restablezcan el agua lo antes posible, ya que mañana es lunes y hay clases escolares, y muchos adolescentes no podrá asistir aseados. Lo mismo ocurre para las personas que tienen que trabajar y necesitan estar limpios.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
Villa El Salvador corte de agua Sedapal rotafono
