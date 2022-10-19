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Villa El Salvador: vecinos de Pachacamac reportan que no recogen la basura desde hace seis meses

Rotafono de RPP | La zona infestada de basura es la cuarta etapa del Barrio 1 Sector 1 de la urbanización Pachacamac, en Villa El Salvador y vecinos exigen una limpieza inmediata.
| | Victor Pacheco
Decenas de bolsas de basura tiradas en plena vía pública en Villa El Salvador
Decenas de bolsas de basura tiradas en plena vía pública en Villa El Salvador | Fuente: Rotafono

Pepe Felipe Vilca Vera se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que desde hace seis meses no pasa el camión recolector de basura no pasa por la cuarta etapa del Barrio 1 Sector 1 de la urbanización Pachacamac, situado en el distrito limeño de Villa El Salvador.

El ciudadano hizo sentir su indignación con la municipalidad de dicho distrito debido a que decenas de familias se han visto perjudicadas totalmente con la gestión actual a causa de esta acumulación de basura. Ellos tienen que caminar y dejar sus desperdicios en sitios aledaños como es la avenida Pachacútec.

"Estamos abandonados por la municipalidad", sostuvo el señor, quien agregó que muchas personas dejan su basura en cualquier lado. Esto genera que las calles se vean sucias al estar llenas de bolsas de basura sin que se recoja. Por este motivo, hace esta denuncia pública para que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Basura acumulada en Villa El Salvador

Pepe Vilca comentó que muy de vez en cuando pasa el camión recolector, pero en horarios aleatorios. El vecino recalcó que la comuna cobra impuestos para usarlos en temas como el recojo de basura; sin embargo, en esta zona de Villa El Salvador no lo hacen y exigen que lo hagan de inmediato porque la situación empeora con el pasar de las semanas.

Tal como se ve en las imágenes compartidas por el señor Vilca, bolsas de basura están tiradas en la tierra, ya que esta zona no hay asfalto o áreas verdes y todo se vuelve más caótico. Por otro lado, es peligroso porque perros o gatos se acercan; así como, insectos y roedores. 

Además, los niños o adultos mayores pueden contagiarse de alguna enfermedad. En ese sentido, explicó que un colegio cerca a esta zona infectada de basura y los estudiantes están expuestos a esta suciedad. Por ello, reitera el pedido de ayuda para que hagan una limpieza total.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
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