Villa El Salvador: vecinos de Pachacamac reportan que no recogen la basura desde hace seis meses

Pepe Felipe Vilca Vera se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que desde hace seis meses no pasa el camión recolector de basura no pasa por la cuarta etapa del Barrio 1 Sector 1 de la urbanización Pachacamac, situado en el distrito limeño de Villa El Salvador.

El ciudadano hizo sentir su indignación con la municipalidad de dicho distrito debido a que decenas de familias se han visto perjudicadas totalmente con la gestión actual a causa de esta acumulación de basura. Ellos tienen que caminar y dejar sus desperdicios en sitios aledaños como es la avenida Pachacútec.

"Estamos abandonados por la municipalidad", sostuvo el señor, quien agregó que muchas personas dejan su basura en cualquier lado. Esto genera que las calles se vean sucias al estar llenas de bolsas de basura sin que se recoja. Por este motivo, hace esta denuncia pública para que las autoridades tomen cartas en el asunto.