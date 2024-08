Villa El Salvador: vecinos reportan acumulación de desmonte y basura en la avenida Primero de Mayo

Flor Marquez, residente de la zona, explicó que el problema no solo proviene del desmonte de los trabajos de instalación de redes de alcantarillado sino también de las pistas sin asfaltar. Esto dificulta aún más el paso de vehículos menores y pesados.



"Estos trabajos están desde el año pasado, se equivocan, abren, cierran y vuelven a abrir. Han dejado totalmente destrozada la pista y todos los trabajos de Sedapal lo han acumulado, subiendo del parque zonal Huaynacapac al paradero El Bosque, ya no parece pista porque todo está amontonado con desmonte”, insistió.



Los residentes piden a las autoridades locales que puedan tomar cartas en el asunto y ayudar con la limpieza que contribuirá a mejorar tanto el aspecto de la zona y la seguridad de los residentes, ya que desde hace unos días empezó el Mundial Femenino de Vóley Sub 17.