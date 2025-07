Villa María del Triunfo: basura, desmonte y pista sin asfaltar en la zona de San Francisco

Pista en mal estado, basura y desmonte en la vía

Las autoridades han dejado tierra en la pista, lo cual se ve mal e interrumpe el paso. A eso hay que agregarle que la gente deja sus distintos objetos y basura ahí; por ello, hay mucho desmonte amontonado en la vía. “Ahorita tenemos dos rumas de basura con el desmonte y con la tierra que sacaron de la pista”, sostuvo un vecino.

Otra vecina comentó que Sedapal señaló que las obras iban a durar solo una semana, pero no fue así. "Ya ha pasado como tres semanas y aún no está solucionando este tema", manifestó. Las personas que viven ahí llamaron a la municipalidad, pero no le han contestado.

La señora recalcó que hay personas que se han resbalado por caminar por la pista sin asfaltar, la cual es pura tierra y por la lluvia se han formado un barro. Además, hay perros que van a la zona para escarbar en la basura y ya está rodeado de moscas y diversos insectos. Esto puede generar que los niños o adultos mayores contraigan alguna enfermedad.