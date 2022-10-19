Villa María del Triunfo: familia logra encontrar a señora que desapareció tras salir a visitar a su madre al cementerio

Melissa González se comunicó con el Rotafono de RPP para agradecer debido a que lograron encontrar a su nana Juana Estrada Chávez en el distrito limeño de Villa María del Triunfo luego de estar más de 24 horas desaparecida.

Melissa cuenta que la noche del martes siete de julio, los agentes de la comisaría de Villa María del Triunfo se comunicaron con ella para decirle que encontraron a la mujer de 66 años deambulando por las calles del distrito.

“Ya hemos encontrado a Juana Cristina, la encontramos en Villa María del Triunfo. En la comisaría me llamaron, me mandaron una foto y al promediar las 11 de la noche he ido a firmar el acta de entrega, muchas gracias al Rotafono de RPP por difundir el caso”, afirmó Melissa.