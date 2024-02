Menor fue mordido por un perro en los testículos y necesita recibir la vacuna antirrábica [VIDEO]

Dueño del perro no se hace cargo

La señora fue a visitar a sus suegros y conversó con la dueña del perro. En un primer lugar, esta persona afirmó que se iba a hacer cargo, pero ahora ya no contesta el teléfono; solamente dijo que no tenía plata. La madre de familia hizo la denuncia respectiva, ya que no sabe si el can tiene rabia o no y la salud de su hijo está en juego.

Por esta razón, la ciudadana exige el apoyo de las autoridades respectivas, para que agilicen los trámites para las citas médicas, le coloquen la vacuna y la dueña del pitbull se haga cargo económicamente de todos los cuidados de su hijo.