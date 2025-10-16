Villa María del Triunfo: paciente denuncia que posta atiende pese a caerse pequeñas parte de techo

Gerson Picón Ocampo se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación por la caída de parte del techo de una posta ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo y que pese a ello, el centro de salud siga funcionando.



El día domingo 12 de octubre, una pequeña parte de la zona superior del techo del centro médico llamado Centro Nueva Esperanza cayó al piso y personal de limpieza recogió los pedazos. Sin embargo, al día siguiente, volvió a caer otra parte.

“El lunes en la tarde, para eso se cambió la admisión de los pacientes por otra puerta, sino estuviéramos lamentando una desgracia”, afirmó Gerson.

