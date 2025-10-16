menu
Villa María del Triunfo: paciente denuncia que posta atiende pese a caerse pequeñas parte de techo

Rotafono de RPP | El vecino pide al Congreso de la República que se pueda aprobar el presupuesto para que se dé la obra de la posta.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Gerson pide a las autoridades puedan ayudarlos y construir una nueva posta debido a que temen que toda la estructura pueda caerse abajo.

Gerson pide a las autoridades puedan ayudarlos y construir una nueva posta debido a que temen que toda la estructura pueda caerse abajo.

Gerson Picón Ocampo se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación por la caída de parte del techo de una posta ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo y que pese a ello, el centro de salud siga funcionando.

El día domingo 12 de octubre, una pequeña parte de la zona superior del techo del centro médico llamado Centro Nueva Esperanza cayó al piso y personal de limpieza recogió los pedazos. Sin embargo, al día siguiente, volvió a caer otra parte.

“El lunes en la tarde, para eso se cambió la admisión de los pacientes por otra puerta, sino estuviéramos lamentando una desgracia”, afirmó Gerson.

Gerson indica que hace 10 años, Defensa Civil habría declarado inhabitable el lugar, pero pese a ello, se continuó trabajando y ahora la situación es bastante incierta porque temen que un accidente de mayor magnitud pueda suscitarse.

Ahora, el ciudadano pide a las autoridades que construyan una nueva posta debido a que temen que toda la estructura pueda caerse abajo. Según el vecino, esta posta fue construida en 1958 y hasta ahora no se ha modificado de manera técnica.

Gerson cuenta que ya hay un proyecto para que se apruebe, pero aún no cuenta con el presupuesto. El vecino pide al Congreso de la República que se pueda aprobar el presupuesto para que se dé la obra de la posta y así los vecinos de la zona de Nueva Esperanza puedan contar con la seguridad necesaria al atenderse.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

