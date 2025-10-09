menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Villa María del Triunfo: piden internar en UCI a mujer 87 años que sufrió atragantamiento

Rotafono de RPP | Familia de la paciente solicita ayuda al Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente de EsSalud para una atención adecuada.
| | Laura Urbina Saldaña
La mujer de 78 años sufrió la obstrucción de las vías respiratorias y necesita ser internada en UCI.

La mujer de 78 años sufrió la obstrucción de las vías respiratorias y necesita ser internada en UCI. | Fuente: Difusión

Lily Céspedes Guizado se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que su madre Teresa Guisado Pérez, de 87 años, reciba atención en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente de EsSalud, en el distrito limeño de Villa María El Triunfo, luego de que sufriera la obstrucción de las vías respiratorias.  

Lily explicó que su madre ingresó ayer miércoles a las 7 de la mañana por emergencia al Hospital Kaelin por un reflujo de alimentos que había ingresado al pulmón ocasionando falta de oxígeno.

En un primer momento, el personal de salud le dijo que la situación de su madre es grave y que tenían que trasladarla a UCI; sin embargo, el jefe de UCI rechazó su traslado, argumentando que la paciente no calificaba debido a su demencia avanzada y a su edad, según afirmó Lily.

Añadió que le indicaron que la UCI está reservada para pacientes con altas probabilidades de recuperación rápida, por lo que la derivaron a la Unidad de Cuidados Intermedios.

“La pasaron a Traumashock y me la entubaron y luego me dicen que el médico jefe no la quiso recibir en UCI por considerar que no califica por la edad y por la enfermedad que tiene, que es demencia avanzada, que ellos dan prioridad a otros pacientes que pueden recuperarse porque lo de mi mamá es de un proceso lento”, según denunció.

Lili Céspedes expresó su indignación ante lo sucedido y solicitó ayuda para que su madre reciba la atención adecuada en el Hospital Kaelin de EsSalud.

Te recomendamos
San Martín de Porres: familia pide ayuda para encontrar a adulto mayor con alzheimer que llevaba fotocheck en la mano

San Martín de Porres: familia pide ayuda para encontrar a adulto mayor con alzheimer que llevaba fotocheck en la mano

 San Martín de Porres: piden ayuda para encontrar a perrita que escapó tras detonación de pirotécnicos

San Martín de Porres: piden ayuda para encontrar a perrita que escapó tras detonación de pirotécnicos

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Paciente con demencia Atención en UCI Rotafono Hospital Guillermo Kaelin Villa María del Triunfo Obstrucción de las vías respiratorias
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Junín: pobladores reportan constantes cortes de luz que afectan a sus alimentos y artefactos eléctricos

Junín: pobladores reportan constantes cortes de luz que afectan a sus alimentos y artefactos eléctricos

 San Juan de Lurigancho: vecinos ya cuentan con agua potable tras derrumbe de techo de reservorio

San Juan de Lurigancho: vecinos ya cuentan con agua potable tras derrumbe de techo de reservorio

 Cajamarca: joven arqueólogo sufrió un accidente y piden ayuda para trasladarlo a hospital de Chiclayo

Cajamarca: joven arqueólogo sufrió un accidente y piden ayuda para trasladarlo a hospital de Chiclayo

 Huánuco: turista nacional reporta mal estado del túnel Carpish

Huánuco: turista nacional reporta mal estado del túnel Carpish
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot