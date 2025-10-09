Villa María del Triunfo: piden internar en UCI a mujer 87 años que sufrió atragantamiento

Lily Céspedes Guizado se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que su madre Teresa Guisado Pérez, de 87 años, reciba atención en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente de EsSalud, en el distrito limeño de Villa María El Triunfo, luego de que sufriera la obstrucción de las vías respiratorias.

Lily explicó que su madre ingresó ayer miércoles a las 7 de la mañana por emergencia al Hospital Kaelin por un reflujo de alimentos que había ingresado al pulmón ocasionando falta de oxígeno.

En un primer momento, el personal de salud le dijo que la situación de su madre es grave y que tenían que trasladarla a UCI; sin embargo, el jefe de UCI rechazó su traslado, argumentando que la paciente no calificaba debido a su demencia avanzada y a su edad, según afirmó Lily.

Añadió que le indicaron que la UCI está reservada para pacientes con altas probabilidades de recuperación rápida, por lo que la derivaron a la Unidad de Cuidados Intermedios.

“La pasaron a Traumashock y me la entubaron y luego me dicen que el médico jefe no la quiso recibir en UCI por considerar que no califica por la edad y por la enfermedad que tiene, que es demencia avanzada, que ellos dan prioridad a otros pacientes que pueden recuperarse porque lo de mi mamá es de un proceso lento”, según denunció.

Lili Céspedes expresó su indignación ante lo sucedido y solicitó ayuda para que su madre reciba la atención adecuada en el Hospital Kaelin de EsSalud.