Villa María del Triunfo: reponen el alumbrado público en el jirón Ramón Castilla tras denuncia pública

Los vecinos del jirón Ramón Castilla finalmente volvieron a tener alumbrado público tras más de una semana. Jorge Zambrano había reportado a través del Rotafono de RPP que durante varios días no funcionaban los postes de luz en esta zona del distrito limeño de Villa María del Triunfo.

Distintas personas del lugar llamaron a Luz del Sur en más de una oportunidad, pero no obtuvieron respuesta alguna, ya que el alumbrado público seguía sin funcionar. Sin embargo, luego de la denuncia hecha en el Rotafono, se acercaron al día siguiente y cuando el señor Zambrano volvió a su vivienda ya había electricidad.

"Me imagino que en el transcurso del día han venido a revisar y a solucionar el tema", sostuvo el ciudadano. En ese sentido, mandó un mensaje de agradecimiento al Rotafono de RPP por difundir el caso de corte de luz y colaborar en que lo repongan lo antes posible. "Realmente era muy peligroso a oscuras. Muchas gracias", agregó.