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Villa María del Triunfo: reponen el alumbrado público en el jirón Ramón Castilla tras denuncia pública

Rotafono de RPP | Luego de una semana, Luz del Sur se acercó a esta zona de Villa María del Triunfo para que funcione nuevamente el alumbrado público.
| | Victor Pacheco
Ya hay luz en la calle en esta zona de Villa María del Triunfo

Ya hay luz en la calle en esta zona de Villa María del Triunfo | Fuente: Rotafono

Los vecinos del jirón Ramón Castilla finalmente volvieron a tener alumbrado público tras más de una semana. Jorge Zambrano había reportado a través del Rotafono de RPP que durante varios días no funcionaban los postes de luz en esta zona del distrito limeño de Villa María del Triunfo.

Distintas personas del lugar llamaron a Luz del Sur en más de una oportunidad, pero no obtuvieron respuesta alguna, ya que el alumbrado público seguía sin funcionar. Sin embargo, luego de la denuncia hecha en el Rotafono, se acercaron al día siguiente y cuando el señor Zambrano volvió a su vivienda ya había electricidad.

"Me imagino que en el transcurso del día han venido a revisar y a solucionar el tema", sostuvo el ciudadano. En ese sentido, mandó un mensaje de agradecimiento al Rotafono de RPP por difundir el caso de corte de luz y colaborar en que lo repongan lo antes posible. "Realmente era muy peligroso a oscuras. Muchas gracias", agregó.

El ciudadano indicó que las familias temían por ser robados

El ciudadano indicó que las familias temían por ser robados | Fuente: Rotafono

SIn alumbrado público en Villa María del Triunfo

Jorge Zambrano se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que desde hace una semana no funciona el alumbrado público en el jirón Ramón Castilla, exactamente en la zona conocida como Paradero 10 y medio de la avenida Lima, el cual se ubica en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.

El ciudadano indicó los vecinos están atemorizados porque se sienten inseguros y temen que en cualquier momento les roben. En ese sentido, sostuvo que ha llamado en más de una ocasión a la empresa responsable, Luz del Sur, pero no hay ninguna solución; toda la cuadra sigue sin luz.

La entidad correspondiente indicó que iría en el transcurso de las siguientes horas, pero ninguna cuadrilla se ha acercado hasta el momento. Algunos vecinos decidieron colocar focos en los exteriores de sus viviendas, ya que los delincuentes asechan la zona y pueden presentarse en cualquier momento.

El señor Zambrano hace una solicitud de ayuda a las autoridades para que arreglen el alumbrado público y no haya más problemas en esta zona de Villa María del Triunfo. En las fotos que envió el ciudadano se ve que este lugar está oscuro y la gente teme salir de sus hogares por el temor a ser interceptados por ladrones.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

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