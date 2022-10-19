Villa María del Triunfo: reportan falta de agua desde hace un día en el sector de Nueva Esperanza

William Alfredo Guerrero Sernaque se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la falta de agua desde hace un día en la cuadra 2 del jirón Túpac Amaru, de la zona D del sector de Nueva Esperanza, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.

William afirma que el corte no ha sido programado y sorprendió a sus vecinos, debido a que en la zona viven muchas familias, entre ellos, estudiantes quienes más demandan los recursos hídricos.

“Ayer llamó (a Sedapal) mi esposa y dijeron que se había roto una troncal y que estaban reparando, pero el cese del flujo sucedió de manera paulatina, porque yo ya estaba despierto y la presión fue disminuyendo hasta cesar el flujo de agua”, afirmó William Guerrero.