Villa María del Triunfo: reportan falta de agua desde hace un día en el sector de Nueva Esperanza

William Alfredo Guerrero Sernaque explica la situación que atraviesan los vecinos de la zona D de Nueva Esperanza en Villa María del Triunfo.
William Alfredo Guerrero Sernaque se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la falta de agua desde hace un día en la cuadra 2 del jirón Túpac Amaru, de la zona D del sector de Nueva Esperanza, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.
William afirma que el corte no ha sido programado y sorprendió a sus vecinos, debido a que en la zona viven muchas familias, entre ellos, estudiantes quienes más demandan los recursos hídricos.
“Ayer llamó (a Sedapal) mi esposa y dijeron que se había roto una troncal y que estaban reparando, pero el cese del flujo sucedió de manera paulatina, porque yo ya estaba despierto y la presión fue disminuyendo hasta cesar el flujo de agua”, afirmó William Guerrero.
William no sabe hasta cuándo continuará este corte y teme que el recurso hídrico continue escaso y tengan que recurrir a comprar bidones de agua, pues a algunos de sus vecinos ya se les está acabando.
Rotafono se comunicó con Sedapal para informar respecto a la falta de agua y pedir una solución pronta. William refirió que en las llamadas que hicieron a través de Aquafono se les indica que ya se les restablecerá el servicio, pero no les indican fecha próxima.
"El personal de Sedapal realizó la reparación de una tubería de agua potable en la zona de Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, por lo que se tuvo que restringir temporalmente el abastecimiento de agua potable. Hoy, en horas de la madrugada, se culminaron los trabajos y se restituyó el servicio, el cual será restablecido paulatinamente en los hogares del sector. ", informó Sedapal.
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