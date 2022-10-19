Villa María del Triunfo: retorna el servicio de agua en el sector de Nueva Esperanza

William Alfredo Guerrero Sernaque se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar que el servicio de agua retornó al sector de Nueva Esperanza, en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT).

William contó que, al promediar el mediodía, se restableció el servicio de agua en la cuadra 2 del jirón Túpac Amaru, de la zona D del sector de Nueva Esperanza. El señor resaltó que fueron más de 20 horas que tanto él como sus vecinos no contaron con el servicio hídrico.

“Agradecer a Rotafono de RPP, que por su intermedio ya hemos podido superar inconveniente de la falta de agua de casi 25 horas. Ha servido de mucha ayuda y esperamos que así se siga desarrollando su labor”, afirmó William.