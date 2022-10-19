Villa María del Triunfo: retorna el servicio de agua en el sector de Nueva Esperanza

William contó que al promediar el mediodía se restableció el servicio de agua en la cuadra 2 del jirón Túpac Amaru, de la zona D del sector de Nueva Esperanza.
William Alfredo Guerrero Sernaque se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar que el servicio de agua retornó al sector de Nueva Esperanza, en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT).
William contó que, al promediar el mediodía, se restableció el servicio de agua en la cuadra 2 del jirón Túpac Amaru, de la zona D del sector de Nueva Esperanza. El señor resaltó que fueron más de 20 horas que tanto él como sus vecinos no contaron con el servicio hídrico.
“Agradecer a Rotafono de RPP, que por su intermedio ya hemos podido superar inconveniente de la falta de agua de casi 25 horas. Ha servido de mucha ayuda y esperamos que así se siga desarrollando su labor”, afirmó William.
Sedapal informó que en la zona hubo una reparación de tubería de agua potable por lo que se tuvo que cortar el servicio en las casas de los vecinos, cuyas conexiones llegaban a la tubería en reparación.
"El personal de Sedapal realizó la reparación de una tubería de agua potable en la zona de Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, por lo que se tuvo que restringir temporalmente el abastecimiento de agua potable. Hoy, en horas de la madrugada, se culminaron los trabajos y se restituyó el servicio, el cual será restablecido paulatinamente en los hogares del sector. ", informó Sedapal.
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