Villa María del Triunfo: vecinos están preocupados tras quedarse sin agua por retiro de pilón

Roxana Medina se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación debido a que se quedaron sin un pilón de agua que abastecía a ella y a sus vecinos que residen a pocos metros de la zona de la cuadra uno de la calle Hipólito Unanue, en el distrito limeño de Villa El Triunfo.



Hoy, al promediar las cuatro de la tarde, el personal técnico de Sedapal acudió a la zona y quitó el pilón. Cabe precisar que los vecinos estaban tramitando una resolución para que puedan tener el servicio de agua de forma permanente, pero que esta aún no había sido dada.



“Estamos en un cerrito, todos somos casas prefabricadas, nosotros teníamos el pilón el cual nos abastecía de agua. Entonces, Sedapal nos ha pedido papeleos y hemos presentado, pero falta una resolución que no nos entregan. Nosotros pagamos, el recibo se paga puntual, no tenemos ni deuda ni nada, simplemente vinieron, se lo llevaron, no les importó nada y nos hemos quedado sin agua”, afirmó Roxana.