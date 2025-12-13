Villa María del Triunfo: vecinos exigen la culminación de pistas en la calle San Juan Bautista

Carolina se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación sobre la demora en la culminación de las obras de asfaltado en la calle San Juan Bautista, ubicada en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.

Desde el mes de agosto, personal municipal comenzó las obras de renovación de la pista en la calle San Juan Bautista, extendiéndose hasta la zona conocida como Torres de Melgar. Sin embargo, según relata Carolina, aunque en octubre se llegó a la etapa final de los trabajos en algunas de las vías, la calle San Juan Bautista aún no ha recibido el asfaltado completo.

“Nos dijeron que en octubre iban a terminar las obras, comenzaron en la avenida César Vallejo, que esta por Real Plaza Villa María, y hasta la semana pasada comenzaron a llenar en las Torres de Melgar. El llenado de la pista solo se hizo en un tramo, y pensábamos que eso se iba a hacer ya. Ahora nos dicen que lo van a terminar, pero no saben cuándo", afirmó Carolina.

La vecina también destacó la presencia de escombros y desmontes en la zona, lo que ha provocado que algunos residentes arrojen más escombros y arena en el área. Esto, sumado al mal estado de las vías, ha hecho que los conductores de transporte particular eviten la zona debido a las difíciles condiciones de acceso.

Por ello, Carolina hizo un llamado a las autoridades de la Municipalidad de Villa María del Triunfo para que agilicen la culminación de los trabajos y así evitar mayores molestias a los vecinos.