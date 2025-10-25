menu
Villa María del Triunfo: vecinos piden ayuda tras más de 10 días sin agua

Rotafono de RPP | Vecinos tienen que comprar galones de agua a dos soles, en un mercado ubicado a 10 cuadras de la zona afectada.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Raúl Mantari explica la situación que atraviesa él y sus vecinos ante la falta de agua en la zona.
Raúl Mantari explica la situación que atraviesa él y sus vecinos ante la falta de agua en la zona.

Raúl Mantari se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para él y sus vecinos, quienes residen en el cruce de las calles Víctor Fajardo y la avenida San José, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo, zona donde no tienen agua desde hace 10 días.

Según Mantari, esta situación se hace cada vez más insostenible, pues los adultos mayores y niños son los más afectados. Incluso ante la falta de agua se han visto obligados a ir hasta el Mercado San Francisco, que queda casi a 10 cuadras de la zona, y allí compran galones de agua.

“No hay agua, son más o menos diez cuadras a la redonda de la capilla (...) si yo quiero agua, tengo que ir a comprar al Mercado San Francisco,  el balde dos soles” ,afirmó.

Raúl pide ayuda a las autoridades de Sedapal para que puedan enviar un equipo técnico y así se solucione el problema, ya que la falta de agua afecta a la población más vulnerable. 

Rotafono se comunicó con la oficina de Imagen y Comunicaciones de Sedapal y ellos indicaron que enviarían un equipo técnico a la zona. 

Rotafono se comunicó con la oficina de Imagen y Comunicaciones de Sedapal y ellos indicaron que enviarían un equipo técnico a la zona.

Sepa más:
agua Sedapal Rotafono Villa María del Triunfo
