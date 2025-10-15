Villa María del Triunfo: vecinos preocupados tras eliminación de tranqueras que colocaron por seguridad

Silvia Moran se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su molestia y preocupación tras el retiro de las tranqueras que se dio ayer martes 14 de octubre en el jirón José Olaya, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.



La mañana del último martes fue muy amarga para los vecinos de la cuadra tres del jirón José Olaya, cuando agentes de serenazgo de la Municipalidad de Villa María llegaron y retiraron las tranqueras del lugar sin que los notificaran con anticipación.

Silvia dijo que los residentes tramitaron el permiso a la municipalidad para colocar las tranqueras desde el 2012; sin embargo, faltaba regularizar el trámite de la autorización.

