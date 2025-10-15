menu
Villa María del Triunfo: vecinos preocupados tras eliminación de tranqueras que colocaron por seguridad

Rotafono de RPP | Pobladores del jirón José Olaya tienen miedo debido a que estas tranqueras los protegían de los robos a casas.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Vecinos se muestran molestos por caída de tranqueras.
Vecinos se muestran molestos por caída de tranqueras.

Silvia Moran se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su molestia y preocupación tras el retiro de las tranqueras que se dio ayer martes 14 de octubre en el jirón José Olaya, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo. 

La mañana del último martes fue muy amarga para los vecinos de la cuadra tres del jirón José Olaya, cuando agentes de serenazgo de la Municipalidad de Villa María llegaron y retiraron las tranqueras del lugar sin que los notificaran con anticipación.  

Silvia dijo que los residentes tramitaron el permiso a la municipalidad para colocar las tranqueras desde el 2012; sin embargo, faltaba regularizar el trámite de la autorización.   

Silvia indica que tienen miedo debido a que estas tranqueras los protegían ante robos a casas. Asimismo, señala que esto les ayudaba a tener mayor control y seguridad para los robos al paso.

La vecina resalta que estas tranqueras sí se encontraban abiertas en el transcurso del día para el libre paso los vehículos mayores o unidades de bomberos.

Piden permiso para colocar nuevas tranqueras 

Sara Ramírez, otra residente de la zona, pide que la Municipalidad de Villa María les dé las facilidades para poder tramitar el permiso, a fin de que los vecinos se organicen para gestionar las tranqueras de nuevo porque creen que la comuna local no les repondrá la estructura. 

“Tenemos organizada a mi cuadra, siempre pintamos las pistas, pero ahora esto está libre y ¿si ocurre algo? Anteriormente, por esta parte han asaltado con mano de arma en casas, por eso se puso la tranquera. Lo que queremos es que la municipalidad nos facilite rápido el permiso”, afirmó Sara Ramírez. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

