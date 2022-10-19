Villa María del Triunfo: vecinos que viven alrededor del terminal pesquero denuncian constantes aniegos [VIDEO]

Los vecinos que viven a la altura de la cuadra 27 de la avenida Pachacútec, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo se encuentran molestos e indignados por los constantes aniegos que se han registrado a los largo del año. Esta emergencia también ocurre en los alrededores, cerca al terminal pesquero.

Adan Bernal Serna se puso en contacto con el Rotafono de RPP para denunciar este hecho, el cual se da debido al mal estado de las tuberías y el sistema de alcantarillado en sí que hay en la zona. Por dicha razón, alza su voz de protesta en nombre de muchas familias que se ven perjudicadas a causa de este mal.

El ciudadano hace una solicitud a Sedapal para que envíe una cuadrilla a revisar con detenimiento por qué hay inundaciones cada ciertas semanas. El hombre dijo que en este 2025 se ha reportado siete aniegos y siguen sin haber solución alguna; por ello, hace esta denuncia pública.