Villa María del Triunfo: vecinos que viven alrededor del terminal pesquero denuncian constantes aniegos [VIDEO]

Los vecinos que viven a la altura de la cuadra 27 de la avenida Pachacútec, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo se encuentran molestos e indignados por los constantes aniegos que se han registrado a los largo del año. Esta emergencia también ocurre en los alrededores, cerca al terminal pesquero.
Adan Bernal Serna se puso en contacto con el Rotafono de RPP para denunciar este hecho, el cual se da debido al mal estado de las tuberías y el sistema de alcantarillado en sí que hay en la zona. Por dicha razón, alza su voz de protesta en nombre de muchas familias que se ven perjudicadas a causa de este mal.
El ciudadano hace una solicitud a Sedapal para que envíe una cuadrilla a revisar con detenimiento por qué hay inundaciones cada ciertas semanas. El hombre dijo que en este 2025 se ha reportado siete aniegos y siguen sin haber solución alguna; por ello, hace esta denuncia pública.
"Lamentablemente, Sedapal solamente lo único que hace, es decir: presenten sus documentos, presenten sus reclamos y a ver si les va a proceder una indemnización", declaró el señor Adan Bernal. Sin embargo, aclaró que no necesitan dinero, sino que pongan otras tuberías y que investiguen la verdadera razón de las constantes inundaciones.
El señor contó que las lluvias que se han registrado en Lima también han afectado bastantes distintas vías de toda la capital y Villa María del Triunfo varias avenidas principales se han llenado de agua, incluso se han cerrado algunas por algunas horas. Esto ha contribuido al mal estado de las tuberías mencionado anteriormente.
Por dicha razón, los vecinos de la avenida Pachacútec e inmediaciones exhortan a que la entidad encargada del servicio del agua solucione esta problemática lo antes posible; de lo contrario, las casas volverán a inundarse y la gente puede contraer algunas enfermedades. Además, los roedores pueden merodear la zona.
