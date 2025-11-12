Villa María del Triunfo: vecinos reportan aniego a pocos metros de una posta médica

La preocupación del vecino es porque a pocos metros se encuentra el centro médico infantil Daniel Alcides Carrión y madres de familia esperan por atención en el lugar de atención primaria.



El vecino espera que las autoridades de Sedapal puedan acudir a la zona y reparar la tubería que ha generado este aniego que se expande en lo largo de la avenida Pachacútec y cruza con la calle José Pardo.

El Rotafono de RPP se comunicó con la empresa Sedapal y la compañía informó que enviará su equipo técnico a la zona con el fin de dar una solución pronta a los vecinos.