Villa María del Triunfo: vecinos reportan aniego a pocos metros de una posta médica

James Guzmán Enciso se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar un aniego en cerca de una posta de salud, en la concurrida avenida Pachacútec, a la altura del paradero conocido como “Ikarus”, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.
Según James Guzmán, este aniego se registra desde el martes 11 de noviembre al promediar las ocho de la noche. El ciudadano cree que se trataría de una rotura de tubería de agua potable en la transitada avenida donde diversos vehículos menores circulan.
La preocupación del vecino es porque a pocos metros se encuentra el centro médico infantil Daniel Alcides Carrión y madres de familia esperan por atención en el lugar de atención primaria.
El vecino espera que las autoridades de Sedapal puedan acudir a la zona y reparar la tubería que ha generado este aniego que se expande en lo largo de la avenida Pachacútec y cruza con la calle José Pardo.
El Rotafono de RPP se comunicó con la empresa Sedapal y la compañía informó que enviará su equipo técnico a la zona con el fin de dar una solución pronta a los vecinos.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.