Villa María del Triunfo: vecinos reportan constantes roturas de tuberías a pocos metros del mercado Micaela

Flor Cecilia Álvarez Urrutia se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su malestar ante los constantes aniegos que se dan la cuadra del pasaje Unión, ubicado en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.

Según comentó, en este mes han ocurrido dos aniegos en la zona y preocupada bastante a los vecinos que residen en la zona, pues aseguran que temen que esta situación se convierta en un infeccioso.

“El día de ayer y de hoy han sido de desagüe. (...) las veces que llovieron, fueron de agua, sino que no hay un buen sistema de drenaje aquí en mi zona. Hace un mes atrás trataron de resolver ello, hicieron uno pequeño, pero igual todo colapsa”, afirmó.

La vecina dijo teme que esta situación se repita, pues ya ha ocurrido con anterioridad. Incluso Flor recordó que hace un tiempo, una tubería matriz colapsó muy cerca de su vivienda y varias familias tuvieron diversos daños considerables.