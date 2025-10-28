menu
Copyright © 2023

Villa María del Triunfo: vecinos reportan constantes roturas de tuberías a pocos metros del mercado Micaela

Rotafono de RPP | Flor Cecilia reveló que teme que no sea la primera vez que suceda esto pues asegura que esta situación se repite varias veces al año.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Al hacerse el caso público, Sedapal emitió un comunicado y explicó que su equipo técnico se trasladó hasta el lugar.

Al hacerse el caso público, Sedapal emitió un comunicado y explicó que su equipo técnico se trasladó hasta el lugar.

Flor Cecilia Álvarez Urrutia se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su malestar ante los constantes aniegos que se dan la cuadra del pasaje Unión, ubicado en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.

Según comentó, en este mes han ocurrido dos aniegos en la zona y preocupada bastante a los vecinos que residen en la zona, pues aseguran que temen que esta situación se convierta en un infeccioso.

“El día de ayer y de hoy han sido de desagüe. (...) las veces que llovieron, fueron de agua, sino que no hay un buen sistema de drenaje aquí en mi zona. Hace un mes atrás trataron de resolver ello, hicieron uno pequeño, pero igual todo colapsa”, afirmó.

La vecina dijo teme que esta situación se repita, pues ya ha ocurrido con anterioridad. Incluso Flor recordó que hace un tiempo, una tubería matriz colapsó muy cerca de su vivienda y varias familias tuvieron diversos daños considerables.

Sedapal emitió comunicado

Al hacerse el caso público, Sedapal emitió un comunicado y explicó que su equipo técnico se trasladó hasta el lugar y hallaron que el problema se ocasionó por un buzón de alcantarillado el cual fue atorado debido a que otra empresa se encuentra realizando obras en la zona.

“Apenas conocida la incidencia, un equipo técnico de Sedapal se trasladó de inmediato a la zona y constató que el aniego fue ocasionado por un atoro en el buzón de alcantarillado, debido al vertimiento de residuos sólidos producto de obras realizadas por una contratista externa que opera en la zona”, finalizó. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

