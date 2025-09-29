Villa María del Triunfo: vecinos reportan falta de agua hace cinco días

Jack Abanto se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la falta de agua desde hace cinco días en el sector 313, en la zona de Tablada de Lurín, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.



Los vecinos se quedaron sin el servicio de agua desde el pasado jueves al promediar las tres de la tarde, pero pensaron que el recurso hídrico retornaría en cuestión de horas; sin embargo, hata el momento no ha sucedido.



“Quiero hacer mi denuncia contra Sedapal, son cinco días sin agua, en el sector 313. Todas las semanas nos cortan (...) Todos los días hay una tubería rota o colapsada”, afirmó Jack.

