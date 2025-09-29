Villa María del Triunfo: vecinos reportan falta de agua hace cinco días

Los vecinos se quedaron sin el servicio de agua, desde el jueves pasado, pero pensaron que el recurso hídrico retornaría en cuestión de horas. | Fuente: Cortesía.
Jack Abanto se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la falta de agua desde hace cinco días en el sector 313, en la zona de Tablada de Lurín, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.
Los vecinos se quedaron sin el servicio de agua desde el pasado jueves al promediar las tres de la tarde, pero pensaron que el recurso hídrico retornaría en cuestión de horas; sin embargo, hata el momento no ha sucedido.
“Quiero hacer mi denuncia contra Sedapal, son cinco días sin agua, en el sector 313. Todas las semanas nos cortan (...) Todos los días hay una tubería rota o colapsada”, afirmó Jack.
Jack comentó que hay tubería rota cerca de la zona, es la información que le brindaron en Sedapal y que en el transcurso de las horas iba a realizar la reparación.
Los vecinos bastante mortificados fueron hasta las instalaciones de Sedapal esperando que puedan restablecer cuanto antes el servicio, pues aseguran que las personas más afectadas son los niños y adultos mayores, pues demandan más de este servicio.
El Rotafono de RPP se comunicó con el equipo de Comunicaciones e Imagen de Sedapal e indicaron que han reportado el caso para una pronta solución.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.